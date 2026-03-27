Domen Prevc briljirao na svojoj Planici, ide po dvostruku krunu

Domen Prevc briljira! Pobjeda na Planici i vodstvo za Mali globus. Embacher pao na 11. mjestu, Prevc sigurno korača ka tituli najboljeg letača sezone
Sjajni Slovenac Domen Prevc pobjednik je natjecanja u skijaškim letovima održanog u petak na Planici, on je do svoje 14. ovosezonske pobjede u Svjetskom kupu stigao s čak 20,1 bodova više od drugog Japanca Rena Nikaida.
Prevc je u prvoj seriji doletio na 232,5 metara i stekao 11.1 bodova prednosti u odnosu na drugog Nikaida, koji je dugo vodio sa 232,0 metara, da bi u drugoj seriji s nižeg zaletišta od konkurencije sletio na 230,5 metara i sigurno upisao novu pobjedu iako je Nikaido ostvario 2,5 metra duži let. Ukupno je Prevc osvojio 471,4 bodova, a Nikaido 451,3. Treće je mjesto zauzeo Austrijanac Daniel Tschofenig koji je za letove od 221,5 i 233,5 metara osvojio 443,5 bodova.
Prevc je odavno osigurao naslov ukupnog pobjednika u Svjetskom kupu, a pobjedom u petak je preuzeo i vodstvo u redoslijedu za Mali globus namijenjen najboljem letaču sezone. Prije ovog natjecanja zaostajao je 15 bodova za Austrijancem Stephanom Embacherom, mladi je Austrijanac nakon prve serije bio deveti pa je u drugoj odlučio ići na sve ili ništa. Sletio je na 240,0 metara, ali je pritom i pao pa je zbog lošijih ocjena na kraju završio na 11. mjestu.
Stoga Prevc prije zadnjeg natjecanja sezone, koje će se održati u nedjelju također na letaonici u Planici, vodi u redoslijedu letača sa 345 bodova, odnosno 61 više od drugog Embachera pa mu je i za taj globus dovoljno završiti među prvih šest. Već treći Norvežanin Johann Andre Forfang zaostaje nedostižnih 155 bodova.
U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Prevc ima čak 2068 bodova, drugi Japanac Ryoyu Kobayashi je na 1188, a treći Tschofenig 1109.
REZULTATI: 1 Domen Prevc (Slo) 471.4 (232,5/230,5m) 2 Ren Nikaido (Jap) 451.3 (232,0/233,0) 3 Daniel Tschofenig (Aut) 443.5 (221,5/233,5) 4 Johann Andre Forfang (Nor) 440.3 (215,5/227,5) 5 Marius Lindvik (Nor) 432.1 (227,0/225,5) 6 Naoki Nakamura (Jap) 423.3 (226,0/219,5) REDOSLIJED U LETOVIMA: 1. Domen Prevc (Slo) 345 2. Stephan Embacher (Aut) 284 3. Johann Andre Forfang (Nor) 190 4. Tomofumi Naito (Jap) 143 5. Andreas Wellinger (Njem) 142 6. Daniel Tschofenig (Aut) 134 REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU: 1. Domen Prevc (Slo) 2068 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1188 3. Daniel Tschofenig (Aut) 1109 4. Ren Nikaido (Jap) 1095 5. Anže Lanišek (Slo) 989 6. Stephan Embacher (Aut) 982
