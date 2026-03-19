Dominacija Hrvata u parovima na Zadar Openu! U polufinalu se našla četiri hrvatska tenisača

Četvorica hrvatskih tenisača našla su svoje mjesto u polufinalu u konkurenciji parova na ATP Challenger 75 turniru Zadar Open u Petrčanima, a u pojedinačnoj konkurenciji će polufinalist biti i pobjednik dvoboja između Duje Ajdukovića i Mateja Dodiga.

Ajduković je za taj dvoboj imao odlično zagrijavanje u četvrtak, jer je dvaput morao na teren u konkurenciji parova u kojoj mu je partner Admir Kalender. Prvo su se probili u četvrtfinale pobijedivši Britance Duncana i Jonesa sa 6-2, 7-5, a potom su za plasman u polufinale sa 6-1, 1-6, 10-7 nadigrali još jednu britansku kombinaciju, koju su činili Connor Thomson i Mark Whitehouse.

Za plasman u finale će morati pobijediti Talijana Simonea Agostinija i Čeha Jonasa Forejteka.

Hrvatska će sigurno imati barem jednog predstavnika jer će se u drugom polufinalu s jedne strane mreže naći prvi nositelji Nino Serdarušić i Ekvadorac Gonzalo Escobar, a s druge će biti Josip Šimundža i Poljak Daniel Michalski.

Serdarušić i Escobar su u četvrtfinalu nadigrali Mateja Dodiga i Milija Poljička sa 6-2, 6-1, a Šimundža i Michalski su izbacili četvrte nositelje, Šveđanine Erika Greveliusa i Adama Heinonena, sa 2-6, 6-3, 13-11 spasivši pritom i jednu meč-loptu.

U pojedinačnom dijelu turnira, nositelji su u četvrtak imali stopostotan učinak.