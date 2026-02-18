Obavijesti

EKIPNO SKIJAŠKO TRČANJE

Dominacija Klaeba se nastavlja! Norvežanin osvojio 10. zlato

Piše HINA,
Foto: Kai Pfaffenbach

Klaebo je još ranije tijekom ovih ZOI postao sportaš s najviše zlatnih medalja sa zimskih olimpijskih igara kada je u nedjelju kao član norveške štafete na 4x7.5 kilometara stigao do svog devetog zlata

Norvežanin Johannes Hoesflot Klaebo nastavio je dominirati natjecanjima u skijaškom trčanju na Zimskim olimpijskim igrama, on je stigao do svog petog zlata u Teseru slavivši u ekipnom sprintu slobodnim stilom zajedno s Einarom Hedegartom

Hedegart je održao Norvešku u vrhu nakon svoje treće i zadnje izmjene od 1.5 kilometra, da bi Klaebo na svoj standardni način, žestokim napadom na najstrmijem dijelu staze, u svojoj zadnjoj izmjeni odlučio utrku.

Na cilju su Norvežani imali 1.4 sekunde bolje vrijeme od srebrnih Amerikanaca Bena Ogdena i Gusa Schumachera, odnosno 3.3 sekunde od brončanih Talijana Elije Barpa i Federica Pellegrina.

Cross-Country Skiing - Men's Team Sprint Free Final
Foto: Stephanie Lecocq

Klabeo je još ranije tijekom ovih ZOI postao sportaš s najviše zlatnih medalja sa zimskih olimpijskih igara kada je u nedjelju kao član norveške štafete na 4x7.5 kilometara stigao do svog devetog zlata, a trijumfom u ekipnom sprintu je brojku zaokružio na 10. U Teseru je osim naslova u štafeti i ekipnom sprintu uzeo i pojedinačna zlata u skiatlonu na 20km, pojedinačnom sprintu klasičnim stilom te u utrci na 10km slobodnim stilom. Fenomenalni Norvežanin imat će u subotu priliku i za šesto zlato u teseru kada je na programu utrka na 50km klasičnim stilom.

Klaebu je treći put zaredom osvojio zlato u ovoj disciplini, a sva je tri osvojio s različitim partnerima, 2018. u Pjongčangu s Martinom Jonsrudom Sundbyjem, 2022. u Pekingu s Erikom Valnesom, a sada s Einarom Hedegartom.

