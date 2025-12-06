Dominguez: Ako dobijemo sve do kraja, bit ćemo prvaci. Silić: Nismo zadovoljni ovim remijem

Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1 u derbiju 15. kola HNL-a na Maksimiru. Jedan od najboljih pojedinaca Hajduka bio je golman Toni Silić koji je s nekoliko vrhunskih intervencija pokazao da je u sjajnoj formi. Podijelio je dojmove nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Pravi derbi, pun duela, startova, kartona i golova. Praktički utakmica bez kraja. Dinamo je bio dominantniji prvo poluvrijeme, ali smo izdržali i rekli smo da ćemo krenuti odlučnije. Postigli smo taj zgoditak, ali nažalost, nismo uspjeli izdržati do kraja - započeo je za HRT i dodao:

- Dinamo je sve gurnuo prema naprijed, šut, drugi udarac i bolje su se snašli od nas u toj situaciji. Bili su brži.

Iako je Hajduk u većem dijelu utakmice bio u podređenom položaju, Silić kaže kako nije zadovoljan bodom.

- Pravi derbi, nismo zadovoljni, barem ja. Svaku utakmicu idemo po pobjedu, s tim ciljem smo došli, da ih prestignemo. Imali smo vodstvo, možemo žaliti za propuštenim - zaključio je.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamov stoper Sergi Dominguez istaknuo je podršku navijača kao odličnu na derbiju.

- Veoma dobra utakmica, borili smo se do posljednje minute, publika je bila luda i davala nam je impuls za remi na kraju. Sve utakmice ovdje su lude, a posebno derbiji - rekao je i dodao:

- Uvijek je teško protiv Hajduka, derbiji su drugačiji, oni su dobra momčad, no mislim da smo mi više zaslužili. Kontrolirali smo utakmicu, ali na kraju moramo biti sretni s bodom, prvi smo na ljestvici i ako pobijedimo sve do kraja smo prvaci.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Michele Šego zabio je jedini gol Splićana.

- Drago mi je zbog gola, ali kad smo bili ovako blizu, ostaje veliki žal. No, to je nogomet, moramo ići dalje. Teška utakmica, mislim da su gledatelji dobili derbi koji su i tražili. Dosta kartona i tenzija, na kraju ruka ruci i idemo dalje - rekao je Šego za HRT.

Dinamo je ostao vodeća momčad HNL-a s 32 boda, jednim više od drugoplasiranog Hajduka.