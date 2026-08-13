Dominik Kotarski želi samo u Dinamo. Odbio bogatiju ponudu

Dominik Kotarski želi u Dinamo! Samo u Dinamo u ovom trenutku, piše Germanijak. Iako je u utorak navečer branio za Kopenhagen u pretkolu Europske lige, jasno je i klubu i njemu da je rastanak vrlo blizu.

Želi ga on, želi ga i klub, navijači su ga uzeli na zub. Iako je Dinamo u međuvremenu zvao Adriana Šempera i pitao ga je li zaniteresiran za povratak, bio je, a na liniji su bili i drugi vratari, bili su i oni zainteresirani, očito je Dinamovo sportsko vijeće odlučilo da je Kotarski 'taj'. Priča nije sasvim čista, jer Kotarski ne može braniti protiv Vikinga, s obzirom da je već u pretkolima branio za Dance, još dva kluba pregovaraju o opcijama posudbe, je li s otkupom ili bez njega, ali Kotarski i Dinamo su odlučili!

Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A koliko Kotarski želi doći u Dinamo, u kojem je golmanski odrastao ali nikad nije dočekao debi, kazuje i činjenica da je zadnjih dana imao financijski puno unosniju ponudu. Iz Brazila! Javio mu se Jose Boto, bivši sportski direktor Osijeka, danas 'Bog i batina' u trofejnom velikanu Flamengu.

Osijek: Konferencija za medije NK Osijek | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Flamengo ništa, Dinamo sve, to je njegova odluka! Pritom, Brazilci i Boto htjeli su još nekoliko dana počeka da pošalju službenu ponudu, ali u Europi je sezona već u punom jeku. Tjedan dana radi ogromnu razliku. Hoće li Kotarski stići u Dinamo, vidjet ćemo na kraju.