Dominik Livaković vratio se u Zagreb. Andy Bara: 'Nadamo se pozitivnom ishodu, ali nije lako'

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (30) još uvijek ne zna gdje će nastaviti karijeru. Službeno je u Gironi na posudbi iz turskog Fenerbahčea, ali nijedan klub ne vidi ga u svojim planovima. Dinamo je zagrizao i želi 'Livija' nazad na Maksimiru, ali Fenerbahče je neumoljiv u pregovorima. Golman se vratio u Zagreb gdje trenutačno trenira i održava kondiciju.

- Trenira sam, individualno, ali ne u Dinamu. Kao profesionalac održava formu. Vidjet ćemo što će biti. Napravit ćemo najbolje što se može, rekao je u ponedjeljak Andy Bara, nogometni menadžer koji u ovom slučaju pomaže Dinamu da riješi transfer.

Dinamo, koji čeka rasplet događaja, također je potvrdio da Livaković ne trenira kod njega. Hrvatski vratar će se ovaj tjedan vratiti u Gironu s kojom ima potpisan ugovor do kraja sezone.

- On je i dalje naš član. Kao što je ranije rekao naš trener, Livaković je dobio dopuštenje kluba da ne trenira i riješi svoju budućnost, kaže Gironin glasnogovornik David Torras.

Girona je u nedjelju pobijedila 2-1 u gostima Mallorcu u španjolskom prvenstvu, a na vratima je opet bio 33-godišnji Paulo Gazzaniga. S obzirom da Livaković u Zagrebu nastoji dogovoriti transfer, na klupi za pričuve je sjedio 20-godišnji Vladislav Krapivtsov.

Trener Michel Sanchez ima veliko povjerenje u Gazzanigu kojeg je držao među vratnicama u prvom dijelu sezone. Livaković je došao ljetos u Gironu na jednogodišnju posudbu iz turskog Fenerbahčea, a nije niti jednom nastupio. Nastavi li se takva situacija mogao bi nespreman doći na Svjetsko prvenstvo koje počinje za šest mjeseci. U Fenerbahče se neće zasigurno vraćati jer je taj klub ljetos doveo 32-godišnjeg brazilskog reprezentativnog vratara Edersona.

- Dominik želi doći u Dinamo, ali to nije lako. Trenutačno nitko ne zna što će se dogoditi, ali mi se nadamo pozitivnom ishodu, dodaje Bara.