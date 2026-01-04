DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!

Dominik Livaković (30) još je korak bliže povratku u Dinamu. Hrvatski reprezentativni vratar ovih je dana odradio novu rundu pregovora s Dinamom, Livaković je dogovorio sve svoje uvjete sa Zagrepčanima. I po tom je pitanju sve riješeno, sve definirano. Od šestomjesečne posudbe, visine plaće, dodatnih opcija prema kojima bi "modri" na ljeto imali pravo otkupa svog bivšeg golmana.

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Cijeli je posao posljednjih dana pokušala pokvariti Genoa, ali je Livaković i po tom pitanju bio vrlo jasan. I čelnicima Fenerbahčea dao je do znanja kako ga ne zanima odlazak u Italiju, niti na bilo koju drugu destinaciju, već on želi isključivo Dinamo. Livakovića ne zanimaju ni financije, već samo povratak "kući".

U Fenerbahčeu više ne računaju na Livakovića, ali na njemu žele zaraditi što veći novac. I zbog toga cijela priča s Dinamom još uvijek nije finalizirana. Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir.

Dinamo izgubio na Maksmiru: Hajduk pobjedom otvorio novu sezonu HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U svakom slučaju, Dinamo ne odustaje od Livakovića, a reprezentativni vratar želi samo u Dinamo. I sad je sve - pitanje vremena. Zvonimir Boban sa svojim je ljudima uvjeren kako će sve biti riješeno kroz četiri-pet dana, kako će najkasnije do kraja sljedećeg tjedna pokleknuti i čelnici Fenerbahčea.

Dinamovi navijači svakim su danom sve nestrpljiviji, svi žele što prije vidjeti Livakovića u plavom dresu. I kod mnogih navijača već vlada velike nervoza, ova sapunica nekako podsjeća na neuspješno odrađene pokušaje povratka Brekala ili Ivanušeca proteklih godina. Ali, priča s Livakovićem se doista bliži kraju, Livi bi se sljedećeg tjedna mogao vratiti kući.

Nogometaši Dinama uvjerljivo pobjedili Astanu, Ivanušec zabio hat-trick | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Fenerbahčeu nije u interesu da Livaković ostane u Gironi, gdje i dalje ne bi bio prva opcija, u tom bi slučaju njihovom vrataru nastavila padati tržišna vrijednost. I od toga na kraju sezone ne bi imali nikakve koristi. Turci su svjesni kako sad moraju napraviti neki potez, dobiti nešto za svog čuvara mreže, a Livaković želi isključivo u Dinamo...