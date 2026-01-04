Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir, a to bi se moglo dogoditi uskoro
DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!
Dominik Livaković (30) još je korak bliže povratku u Dinamu. Hrvatski reprezentativni vratar ovih je dana odradio novu rundu pregovora s Dinamom, Livaković je dogovorio sve svoje uvjete sa Zagrepčanima. I po tom je pitanju sve riješeno, sve definirano. Od šestomjesečne posudbe, visine plaće, dodatnih opcija prema kojima bi "modri" na ljeto imali pravo otkupa svog bivšeg golmana.
Pokretanje videa...
Cijeli je posao posljednjih dana pokušala pokvariti Genoa, ali je Livaković i po tom pitanju bio vrlo jasan. I čelnicima Fenerbahčea dao je do znanja kako ga ne zanima odlazak u Italiju, niti na bilo koju drugu destinaciju, već on želi isključivo Dinamo. Livakovića ne zanimaju ni financije, već samo povratak "kući".
U Fenerbahčeu više ne računaju na Livakovića, ali na njemu žele zaraditi što veći novac. I zbog toga cijela priča s Dinamom još uvijek nije finalizirana. Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir.
U svakom slučaju, Dinamo ne odustaje od Livakovića, a reprezentativni vratar želi samo u Dinamo. I sad je sve - pitanje vremena. Zvonimir Boban sa svojim je ljudima uvjeren kako će sve biti riješeno kroz četiri-pet dana, kako će najkasnije do kraja sljedećeg tjedna pokleknuti i čelnici Fenerbahčea.
Dinamovi navijači svakim su danom sve nestrpljiviji, svi žele što prije vidjeti Livakovića u plavom dresu. I kod mnogih navijača već vlada velike nervoza, ova sapunica nekako podsjeća na neuspješno odrađene pokušaje povratka Brekala ili Ivanušeca proteklih godina. Ali, priča s Livakovićem se doista bliži kraju, Livi bi se sljedećeg tjedna mogao vratiti kući.
Fenerbahčeu nije u interesu da Livaković ostane u Gironi, gdje i dalje ne bi bio prva opcija, u tom bi slučaju njihovom vrataru nastavila padati tržišna vrijednost. I od toga na kraju sezone ne bi imali nikakve koristi. Turci su svjesni kako sad moraju napraviti neki potez, dobiti nešto za svog čuvara mreže, a Livaković želi isključivo u Dinamo...
