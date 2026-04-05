Dominirao je u NFL-u i živio bez kočnica, a sad je potpisao za FNC. Fanovi su oduševljeni

Greg Hardy (37), nekada jedan od najdominantnijih obrambenih igrača NFL-a čija je karijera neslavno završila zbog optužbi za obiteljsko nasilje, dobio je drugu priliku. Nakon niza brutalnih nokauta u amaterskim borbama, ponuđen mu je ugovor s FNC-om (Fight Nation Championship) te je gurnut pod svjetla jedne od najbrže rastućih MMA pozornica.

Uspon i pad NFL zvijezde

Kao zvijezda Carolina Panthersa, 2013. godine postavio je klupski rekord s 15 sackova u sezoni, zaradivši izbor u Pro Bowl i status jednog od najplaćenijih igrača na svojoj poziciji. Njegov talent bio je neupitan, a ugovori vrijedni desetke milijuna dolara osiguravali su mu lagodan život. No, sve se srušilo 2014. godine kada je uhićen i osuđen za napad na bivšu djevojku. Iako su optužbe kasnije odbačene nakon što se žrtva nije pojavila na sudu, šteta je bila nepopravljiva. Panteri su ga se odrekli, a nakon kratke i neuspješne epizode s Dallas Cowboysima 2015., vrata NFL-a za njega su se zauvijek zatvorila.

Brutalna dominacija i novi početak u kavezu

Bez nogometnog terena pod nogama, Hardy se 2016. okrenuo mješovitim borilačkim vještinama. Pridružio se renomiranom timu American Top Team i počeo brusiti vještine za koje nije imao nikakvo prethodno iskustvo. Njegov atleticizam i sirova snaga pokazali su se razornima. U amaterskoj karijeri ostvario je tri pobjede, sve tri nokautom u prvoj rundi. Ta dominacija privukla je pažnju vodećih MMA promocija, a priliku mu je, nakon Dane Whitea u UFC-u, sada pružio i FNC. U lipnju 2018. godine, Hardy je u svom profesionalnom debiju u UFC-u za samo 57 sekundi nokautirao drugog bivšeg NFL igrača, Austena Lanea.

Što Hardy dobiva ugovorom s FNC-om?

Potpisom za FNC Hardy nije dobio samo novi posao, već i platformu za potencijalno iskupljenje u očima javnosti, iako su ga kontroverze nastavile pratiti. Prvotno je potpisao takozvani razvojni ugovor, što je značilo da će ga FNC postupno uvoditi u svijet vrhunskih borbi.

Financijski, zarada u borilačkom svijetu ne može se mjeriti s više od 16 milijuna dolara koje je zaradio u NFL-u. Njegovo se bogatstvo, procijenjeno na oko četiri milijuna dolara, značajno smanjilo zbog loših investicija, rastrošnog načina života i pravnih troškova. Ipak, honorari u FNC-u osigurali su mu nastavak sportske karijere i priliku da izgradi novo nasljeđe, ovaj put ne s kacigom, već s rukavicama na rukama.

*uz korištenje AI-ja