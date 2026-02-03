Obavijesti

Sport

Komentari 2
IMPRESIVNA STATISTIKA

'Don Luka osvijetlio Bolognu': Maestro opet oduševio Talijane

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
'Don Luka osvijetlio Bolognu': Maestro opet oduševio Talijane
Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-agency.net

Milan pobijedio Bolognu 3-0, prikriveni junak bio je Luka Modrić! S 40 godina briljirao je na terenu i postao glavna tema talijanskih medija. "Don Luka osvijetlio je i Bolognu"

Admiral

AC Milan je u 23. kolu Serie A uvjerljivo slavio na teškom gostovanju kod Bologne 3-0 i tako nastavio potjeru za gradskim rivalom Interom na vrhu ljestvice. Iako se u strijelce nisu upisali, talijanski mediji i stručnjaci slažu se u jednom - ključeve važne pobjede u rukama je držao neuništivi hrvatski maestro Luka Modrić. S napunjenih 40 godina, kapetan "vatrenih" odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje i pokazao da su godine za njega samo broj.

Vječna klasa hrvatskog maestra

Milan je na stadionu Renato Dall'Ara slavio golovima Rubena Loftus-Cheeka u 20., Christophera Nkunkua iz penala u 39. te Adriena Rabiota na samom početku drugog poluvremena. No, igra "rossonera" vrtjela se oko Luke Modrića, koji je dirigirao tempom iz srca veznog reda protiv. Odigrao je 72 minute prije nego što ga je trener Massimiliano Allegri zamijenio kako bi ga sačuvao za buduće izazove, a za to je vrijeme u potpunosti nadigrao znatno mlađe suparnike. Sedam minuta ranije u igru je kod poraženih ušao Nikola Moro, utakmica je već bila riješena.

Iako nije zabio gol ili asistirao, Modrić je bio ključan čovjek u izgradnji napada. Posebno se istaknuo trenutak genijalnosti prije drugog gola, kada je vanjskim dijelom kopačke poslao savršenu dugu loptu prema Loftus-Cheeku, koji je potom proigrao Nkunkua za penal. Bio je to potez koji je slomio Bolognu i pokazao svu raskoš Modrićeve vizije igre. Uz visoku točnost dodavanja i nekoliko ključnih presječenih lopti, Luka je ponovno bio motor momčadi koja je ostvarila 21. uzastopnu utakmicu bez poraza u prvenstvu.

Modrićevu sjajnu loptu pogledajte OVDJE.

Modrić protiv Bologne

Foto: Sofascore za 24sata

'Don Luka osvijetlio je i Bolognu'

Njegovu izvedbu nisu propustili nahvaliti ni talijanski mediji. Ugledna La Gazzetta dello Sport istaknula je njegovu "vječnu klasu" i nogometnu inteligenciju, nazvavši ga "mozgom Allegrijeva Milana" koji drži momčad u utrci za Scudetto. Corriere dello Sport opisao ga je kao "profesora" koji s 40 godina i dalje diktira ritam u jednoj od najjačih liga svijeta. Portal MilanNews.it u svojim je ocjenama bio jasan, dodijelivši mu visoku ocjenu 7 uz komentar: "Don Luka osvijetlio je i Bolognu. Izmjenjuje fazu izgradnje s uobičajenim i čvrstim čitanjem igre bez lopte".

Allegri i Modrić složni nakon pobjede

Zadovoljstvo nije krio ni trener Milana Massimiliano Allegri, koji se nakon utakmice posebno osvrnuo na ulogu hrvatskog veznjaka.

​- Luka nam daje mirnoću koju nitko drugi ne može pružiti. On točno zna kada treba ubrzati igru, a kada stati na loptu. Ova pobjeda je važna jer smo pokazali zrelost na teškom gostovanju - poručio je Allegri.

Nakon utakmice, za Sky Sport oglasio se i sam Modrić, koji je u prvi plan stavio uspjeh momčadi.

​- Sretan sam zbog pobjede. Najvažnije je da momčad igra dobro i da smo i dalje u borbi za vrh. Osjećam se fizički odlično i uživam u svakoj minuti na terenu - kratko je izjavio hrvatski kapetan.

CALCIO - Serie A - Cagliari Calcio vs AC Milan
Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu
Hrvat trenirao s devet godina starijom Srpkinjom pa je oženio. 'Kad bi svi bili tako normalni...'
FOTO: LJUBAV BEZ GRANICA

Hrvat trenirao s devet godina starijom Srpkinjom pa je oženio. 'Kad bi svi bili tako normalni...'

Kajakaši Antun Novaković (28) i Milica Starović (37) upoznali su se na pripremama, a suradnja i prijateljstvo u međuvremenu je prerasla u brak. Brođanin je danas trener Novosađanki, imaju i sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026