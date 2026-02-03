'Don Luka osvijetlio Bolognu': Maestro opet oduševio Talijane

AC Milan je u 23. kolu Serie A uvjerljivo slavio na teškom gostovanju kod Bologne 3-0 i tako nastavio potjeru za gradskim rivalom Interom na vrhu ljestvice. Iako se u strijelce nisu upisali, talijanski mediji i stručnjaci slažu se u jednom - ključeve važne pobjede u rukama je držao neuništivi hrvatski maestro Luka Modrić. S napunjenih 40 godina, kapetan "vatrenih" odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje i pokazao da su godine za njega samo broj.

Vječna klasa hrvatskog maestra

Milan je na stadionu Renato Dall'Ara slavio golovima Rubena Loftus-Cheeka u 20., Christophera Nkunkua iz penala u 39. te Adriena Rabiota na samom početku drugog poluvremena. No, igra "rossonera" vrtjela se oko Luke Modrića, koji je dirigirao tempom iz srca veznog reda protiv. Odigrao je 72 minute prije nego što ga je trener Massimiliano Allegri zamijenio kako bi ga sačuvao za buduće izazove, a za to je vrijeme u potpunosti nadigrao znatno mlađe suparnike. Sedam minuta ranije u igru je kod poraženih ušao Nikola Moro, utakmica je već bila riješena.

Iako nije zabio gol ili asistirao, Modrić je bio ključan čovjek u izgradnji napada. Posebno se istaknuo trenutak genijalnosti prije drugog gola, kada je vanjskim dijelom kopačke poslao savršenu dugu loptu prema Loftus-Cheeku, koji je potom proigrao Nkunkua za penal. Bio je to potez koji je slomio Bolognu i pokazao svu raskoš Modrićeve vizije igre. Uz visoku točnost dodavanja i nekoliko ključnih presječenih lopti, Luka je ponovno bio motor momčadi koja je ostvarila 21. uzastopnu utakmicu bez poraza u prvenstvu.

Modrićevu sjajnu loptu pogledajte OVDJE.

Modrić protiv Bologne

Foto: Sofascore za 24sata

'Don Luka osvijetlio je i Bolognu'

Njegovu izvedbu nisu propustili nahvaliti ni talijanski mediji. Ugledna La Gazzetta dello Sport istaknula je njegovu "vječnu klasu" i nogometnu inteligenciju, nazvavši ga "mozgom Allegrijeva Milana" koji drži momčad u utrci za Scudetto. Corriere dello Sport opisao ga je kao "profesora" koji s 40 godina i dalje diktira ritam u jednoj od najjačih liga svijeta. Portal MilanNews.it u svojim je ocjenama bio jasan, dodijelivši mu visoku ocjenu 7 uz komentar: "Don Luka osvijetlio je i Bolognu. Izmjenjuje fazu izgradnje s uobičajenim i čvrstim čitanjem igre bez lopte".

Allegri i Modrić složni nakon pobjede

Zadovoljstvo nije krio ni trener Milana Massimiliano Allegri, koji se nakon utakmice posebno osvrnuo na ulogu hrvatskog veznjaka.

​- Luka nam daje mirnoću koju nitko drugi ne može pružiti. On točno zna kada treba ubrzati igru, a kada stati na loptu. Ova pobjeda je važna jer smo pokazali zrelost na teškom gostovanju - poručio je Allegri.

Nakon utakmice, za Sky Sport oglasio se i sam Modrić, koji je u prvi plan stavio uspjeh momčadi.

​- Sretan sam zbog pobjede. Najvažnije je da momčad igra dobro i da smo i dalje u borbi za vrh. Osjećam se fizički odlično i uživam u svakoj minuti na terenu - kratko je izjavio hrvatski kapetan.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc