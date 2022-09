Dončić i ekipa pijančili do pet ujutro uoči susreta s Poljskom?!

U nedjelju je spušten zastor nad EuroBasketom, a naslovom se okrunila Španjolska, reprezentacija koju nitko nije vidio u užem krugu favorita. Ponajveći favoriti Srbi ispali su u osmini finala od Italije, Grci i Giannis Antetokounmpo od Njemačke, a posebno je odjeknuo senzacionalni poraz Slovenije od Poljske.

Sad već bivši europski prvaci bili su jedni od najvećih favorita za titulu pod ravnanjem maestralnog Luke Dončića, ali protiv Poljaka doživjeli su fijasko. Od samog početka ništa nije funkcioniralo. Već na poluvremenu gubili su minus 19, uspjeli su se vratiti u nastavku, čak i voditi, ali reprezentacija hrvatskog trenera Igora Miličića senzacionalno je slavila u završnici (90-87) i prošla u polufinale. Na kraju su zauzeli četvrto mjesto.

Dončić je bio neprepoznatljiv. Griješio je, svako malo se svađao sa sucima pa ih na kraju i izvrijeđao. Ozljeda, nervoza, umor ili je izgorio od želje, mnogi su nagađali razloge njegove blijede partije, a košarkaški portal iz BiH Bhbasket tvrdi kako je uzrok ipak nešto drugo.

Naime, kako piše ovaj portal, slovenski košarkaši su noć uoči utakmice imali feštu gdje su zapili do pet ujutro. Navodno je to na mnogima ostavilo traga. Jesu li toliko podcijenili Poljake da su unaprijed proslavili plasman u polufinale, ne znamo, ali ako je istina, to im se očito obilo o glavu. Izgledali su tromo i sporo, griješili su, Poljaci su ih prolazili kao na autoputu. Kao da nisu sto posto u utakmici.

Nakon svega ovoga, znakovita je i poruka Luke Dončića nakon poraza od Poljske.

- Prije svega, čestitam Poljskoj koja je od prve minute igrala sjajno. Mi u utakmicu nismo ušli kako smo morali, nismo imali pravu energiju. Kada smo se vratili, bilo je prekasno jer se Poljska cijelo vrijeme borila i na kraju zasluženo pobijedila. Ja sam odigrao katastrofalnu partiju. Izdao sam Sloveniju, cijelu državu koja nas je podupirala. Morao sam daleko bolje igrati, napravio sam puno velikih grešaka

