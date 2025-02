Dončić je u šoku nakon odlaska iz Dallasa, LeBron reagirao na glasine: 'Ovo je je**na laž!'

Mnogima je zvučalo nestvarno kada su vidjeli da Luka Dončić odlazi u Lakerse, a Anthony Davis u Dallas, toliko da nisu vjerovali najpouzdanijem NBA insajderu Shams Charaniji. Pa je i on nekoliko puta ponovio istu vijest, kao da ni sam ne vjeruje.

Pokretanje videa... 00:39 Luka Dončić i djevojka na Rabu | Video: 24sata Video

Senzacionalna razmjena šokirala je sportski svijet, a zatekla je i glavne aktere. LeBron James, Davis, a ni Dončić ništa nisu znali o ovome poslu, a slovenski košarkaš ovu vijest je dočekao u šoku. Osjećao se u Dallasu kao doma, mislio je da je nedodirljiv, ali očito u NBA svijetu nema takvih. Mavericksi su prvi stupili u kontakt s Lakersima i ponudili im Dončića u zamjenu za Davisa.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

- Ovo mora biti najveći trejd koji sam vidio otkad sam u ligi ili otkako gledam sport. Ovo je bilo ludo. Ludo, to je ludo. Potpuno ludo! Kvragu, nikad ne bih pomislio da će Luka Dončić biti razmijenjen u ovim godinama, usred sezone. NBA je divlje mjesto - prokomentirao je ovaj posao Kevin Durant koji je za to doznao tijekom utakmice. I bio je u šoku.

Lakersi su noćas slavili protiv Knicksa (128-112). Davis nije igrao zbog ozljede trbušnog zida, a LeBron, koji je zabio 33 koša, govorio je nakon utakmice kako mu je užitak igrati u Madison Square Gardenu i da njemu samome nije jasno kako u 41. godini može igrati ovako dobro. Nekoliko sati kasnije osvanula je vijest kako Davis odlazi u Dallas, to ga je zateklo dok je bio na večeri s obitelji.

Foto: Jim Dedmon/REUTERS

Davis i James sjajno su se nadopunjavali na terenu, postali su i odlični prijatelji, ali neki su počeli nagađati kako je razlog njegova odlaska to što je LeBron bio frustriran njegovim partijama. To je rekao Reporter CBS Sportsa Bill Reiter.

- Ne nužno u smislu da ga treba razmijeniti, ali bilo je to nešto na što treba pripaziti. LeBron je smatrao da suradnja s Davisom ne funkcionira zato što on ima izuzetno visoka očekivanja. Kad premotamo godinu dana unaprijed, vidimo da se to polako kuhalo. LeBron je jedan od najboljih igrača ikad, ali je ćudljiv i ako je imao loš mjesec u odnosu s Davisom, moglo je dovesti do ovoga. Znamo da se LeBrona pita za sve i očito je odobrio razmjenu jer smatra da ima šanse za osvajati naslove i nakon ove sezone, a da momčad nema dijelove s kojima će to uspjeti. Nema nikakve šanse da se ovo dogodilo bez njegova odobrenja - rekao je Reiter.

LeBron se ubrzo oglasio, a to mu je bila i prva objava što se tiče ove senzacionalne razmjene.

- Ovo je je**na laž! - napisao je on. Nije precizirao na što misli, na Reiterove riječi da je odobrio razmjenu ili glasine da je bio frustriran njime.

S druge strane, američki mediji pišu kako su u Dallasu odlučili razmijeniti Dončića jer smatraju da s njim ne mogu osvojiti naslov, a to je, između redaka, i rekao GM Nico Harrison. Kruže i glasine kako su bili nezadovoljni njegovom kilažom i čestim ozljedama. Zbog ozljede lista nema ga još od Božića i pitanje je kada će se vratiti.

Foto: Darren Yamashita

Naravno, pitanje je u kojoj mjeri je to istina, ali činjenica jest da je Luka uživao u Mavericksima i tamo je postao jedan od najboljih košarkaša na svijetu.

- Ovo je potres od 8 stupnjeva po Richteru. Nitko ništa nije znao osim GM-ova momčadi koji su u tajnosti izveli potez o kojem će se pričati. Najšokantniji potez u zadnjih 20 godina - piše slovenski portal Ekipa.

Složili se s tim ili ne, Dončić seli u Lakerse gdje će naslijediti LeBrona kao glavnu zvijezdu momčadi, a Davis će u Dallas s kojim će pokušati osvojiti titulu. Nitko ništa nije znao o ovome, cijeli posao odrađen je pod velom tajne, a čelnici klubova uspjeli su prirediti jednu od najsenzacionalnijih razmjena u povijesti.