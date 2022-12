Dončić mislio da je ovaj čudesan koš zabio za pobjedu?! 'Nisam znao što raditi, dajte mi pivo'

New York Knicksi imaju +9 samo 33 sekunde prije kraja osnovnog dijela utakmice protiv Dallasa, imaju i +3 četiri sekunde do kraja, ali ostali su svjedoci partije Luke Dončića kakvu NBA liga još nije vidjela.

Slovenac je zabio prvo slobodno bacanje, potom promašio drugo. Lopta se odbijala po igračima, došla je upravo do Dončića koji je na sekundu do sirene pogodio za 115-115. A u produžetku odveo Dallas do pobjede uz triple-double za sva vremena, sa 60 koševa, 21 skokom i 10 asistencija.

- Mislio sam da sam zabio za pobjedu, a onda sam vidio da je izjednačeno. Uh, nisam ni znao što da radim - govorio je Dončić nakon pobjede.

- Umoran sam kao vrag, treba mi pivo da se oporavim.

James Harden je, primjerice, ostvario triple-double sa 60 koševa, ali ne s ovakvim dodatnim brojkama. Dončić je ovom partijom postao, primjerice, tek sedmi igrač svih vremena koji je triple-double ostvario s barem 50 koševa, ali najmlađi u tom društvu s 23 godine i 302 dana. Wilt Chamberlain imao je 26 godina.

"Luka se zabavlja", naklonila mu se i prva zvijezda Atlante Trae Young.

"Igrao sam s puno košarkaša koji su završili u Kući slavnih i svjedočio velikim utakmica, ali ovoj Lukinoj... To je jedna od najvećih individualnih utakmica koju sam gledao u svom životu", rekao je sve Kendrick Perkins, bivši član Bostona.

Najčitaniji članci