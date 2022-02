'To je bio nadrealan trenutak. Ne znam kako bih vam to objasnio, MJ zna moje ime, to mi je veliko priznanje, jako ludo', rekao je Luka Dončić nakon što mu je s leđa prišao Michael Jordan

Kako si, prišao je po mnogima najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan slovenskoj zvijezdi Luki Dončiću u poluvremenu All Star utakmice NBA lige, a Slovenac je ostao u šoku. Shvatio je MJ da je vjerojatno malo zatekao Luku nakon što ga je uhvatio s leđa pa mu je pružio ruku i samo nastavio s 'drži se i ostani zdrav', dok se Dončić sa smiješkom rukovao s legendom. Bio je Dončić rezerva u momčadi LeBrona Jamesa koja je svladala momčad Kevina Duranta rezultatom 163-160, a doživio je trenutak o kakvom je samo sanjao kao dijete. - To je bio nadrealan trenutak. Ne znam kako bih vam to objasnio, MJ zna moje ime, to mi je veliko priznanje, jako ludo - rekao je Luka nakon utakmice. A naravno da Jordan zna za Luku jer je slovenski reprezentativac još 2019. godine potpisao višemilijunski ugovor s tvrtkom 'Air Jordan'. Dječački san igranja u NBA-u, upoznavanja pa čak i malog razgovora s Jordanom... Da, Luka je ponajbolji igrač na svijetu, ali prije samo par godina je još bio dijete s takvim snovima. No, godine prolaze, MJ ostaje po mnogima najbolji ikad, a tu su oni koji bi voljeli krenuti njegovim putem...