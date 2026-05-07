NIJE MU LAKO

Dončić: Ovo je prvi put da imam ovakvu ozljedu, frustrirajuće je

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Gary A. Vasquez

Samo želim igrati košarku, pogotovo u ovo doba godine. Ovo je najbolje vrijeme za košarku. Jako je teško gledati kako se moja momčad bori - izjavio je Luka Dončić koji trenutačno izbiva s parketa zbog ozljede

Luka Dončić i dalje je izvan terena jer se oporavlja od ozljede lijevog bedrenog mišića. Slovenca nema već pet tjedana, a predviđeno je da će izbivati još tri tjedna. U srijedu se prvi put obratio novinarima i priznao koliko mu teško pada biti van parketa i gledati suigrače. 

- Jako je frustrirajuće. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko. Samo želim igrati košarku, pogotovo u ovo doba godine. Ovo je najbolje vrijeme za košarku. Jako je teško gledati kako se moja momčad bori, ali iznimno sam ponosan na njih. Teško je samo sjediti i promatrati ih - izjavio je Dončić.

Njegovi Los Angeles Lakersi trenutačno gube 1-0 u polufinalu Zapadne konferencije protiv Oklahoma City Thundera , a hoće li Slovenac ponovno zaigrati ove sezone ovisi o njihovom uspjehu. Naglasio je kako je počeo trčati, ali da još uvijek čeka potvrdu liječnika da se vrati treninzima. 

Foto: Jayne Kamin-Oncea

- Činim sve što je u mojoj moći. Svaki dan odrađujem sve što je potrebno. Oporavak je u tijeku, idem dan po dan i svakim se danom osjećam sve bolje. 

Ističe kako je svjestan ozbiljnosti ozljede i kako će ovog puta se potpuno oporaviti prije povratka na parket. 

- Teško je jer sam se u prošlosti znao prerano vraćati nakon ozljeda i to se nije pokazalo dobrim. Ovo je prvi put da imam ovakvu ozljedu bedrenog mišića. Nije ista kao druge. Treba biti jako oprezan, a ja činim sve da se vratim, oporavak, komora, ledene kupke. Ali očito je da je ovo posve drugačije od prijašnjih ozljeda - zaključio je Dončić.  

