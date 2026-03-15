Dončić u zadnjoj sekundi donio pobjedu Lakersima, Leonard se ozlijedio, ali i izjednačio rekord

Los Angeles Lakersi su kod kuće sinoć nakon produžetka sa 127-125 pobijedili Denver Nuggetse, a pobjedu im je osigurao Luka Dončić koji je zabio tricu 0,5 sekundi prije kraja. Dončić je završio utakmicu s 30 poena, 13 asistencija i 11 skokova za svoj osmi triple-double sezone. S petom uzastopnom pobjedom, Los Angeles je treći u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 42-25, dok je Denver šesti s omjerom 41-27.

Austin Reaves postigao je 32 poena, uključujući koš u posljednjim sekundama regularnog dijela za produžetak. Marcus Smart dodao je 21 poen, a LeBron James 17 za Lakerse kojima je ovo peta uzastopna pobjeda. Smartova peta trica večeri donijela je Los Angelesu vodstvo od 125-123 31 sekundu prije kraja produžetka. Nikola Jokić izjednačio je 15,1 sekundi prije kraja, ali Dončićeva trica donijela je pobjedu domaćinima. Jokić je utakmicu završio s 24 ubačaja, 16 skokova i 14 asistencija za svoj 27. triple-double sezone, a peti u posljednjih šest utakmica. Braun je imao 12 koševa za Nuggetse.

Foto: William Liang

Druga momčad Zapada San Antonio Spursi su kod kuće sa 115-102 bili bolji od Charlotte Hornetsa, a do pobjede ih je predvodio Victor Wembanyama s 32 poena, 12 skokova, osam asistencija i četiri blokade. De'Aaron Fox dodao je 17 poena za Spurse, a Stephon Castle 15 poena uz 10 asistencija. Keldon Johnson postigao je 13 poena, a Luke Kornet 10 za San Antonio, koji ima omjer pobjeda i poraza 17-2 od početka veljače. Miles Bridges predvodio je Charlotte s 22 poena, dok je Kon Knueppel postigao 20, Coby White je ubacio 18 koševa, a LaMelo Ball 17. Charlotte se nalazi na 10. mjestu Istočne konferencije s omjerom 34-34.

Foto: Daniel Dunn

Orlando Magic je upisao sedmu pobjedu zaredom nadigravši na gostovanju sa 121-117 domaći Miami Heat kojem je prekinut niz od sedam pobjeda. Paolo Banchero postigao je 27 poena, osam skokova i sedam asistencija za Orlando koji je u jednom trenutku vodio s čak 22 poena razlike, prije nego što se Miami dva puta približio na dva poena zaostatka u posljednjih 18,5 sekundi. Wendell Carter Jr. je zabio dva slobodna bacanja 11 sekundi prije kraja za odvajanje, a Banchero je dodao još dva slobodna bacanja 7,8 sekundi prije kraja za konačan rezultat. Desmond Bane dodao je 21 poen za Magic, Carter je postigao 15, a Jalen Suggs 14 za Magic koji je tek druga momčad NBA koja je pet puta u sezoni pobijedila istog suparnika. Miami je predvodio Bam Adebayo s 20 poena, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dvije blokade. Jaime Jaquez Jr. dodao je 22 poena, sedam asistencija i tri ukradene lopte. Orlando zauzima petu poziciju u Istočnoj konferenciji (38-28), a Miami sedmi (38-38).

Foto: Jim Rassol

Boston Celticsi su prekinuli niz od dva poraza nakon štosu na gostovanju sa 111-100 bili bolji od domaćih Washington Wizardsa. Neemias Queta postigao je najviše poena na utakmici, 24, i imao je ⁠10 skokova, Jayson Tatum je dodao 20 koševa uz 14 skokova i sedam asistencija, a Jaylen Brown 16 koševa. Ovo je 11. poraz zaredom za Washington koji su izgubili devet utakmica zaredom u gostima. Tristan Vukčević pogodio je šest od sedam pokušaja za tri poena i predvodio je Wizardse s 22 poena.

Foto: Brian Fluharty

Atlanta Hawksi su svoj pobjednički niz produžili na devet utakmica svladavši gostujuće Milwaukee Buckse sa 122-99. CJ McCollum postigao je 30 poena od čega je sedam trica za pobjedu Atlante, Jalen Johnson je ubacio 23 koša uz 12 asistencija i 10 skokova za svoj 12. triple-double sezone. Atlanta je osam u istočnoj konferenciji s 36 pobjeda i 31 porazom. Kod Milwaukeeja, koji su izgubili osam pita u zadnjih devet utakmica i 11. su na Zapadu omjerom 27-39, najbolji je bio Ryan Rollins s 22 poena i osam asistencija dok je Kevin Porter Jr. dodao 18 poena, sedam asistencija i sedam skokova.

Foto: Brett Davis

Philadelphia 76ers su na svom terenu sa 104-97 pobijedili Brooklyn Netse, a do slavlja ih je vodio Quentin Grimes koji je utakmicu završio s 28 ubačaja. VJ Edgecombe je dodao 16 poena i sedam asistencija za Philadelphiju, koja je nastavila igrati bez Tyresea Maxeya (prst), Joela Embiida (koso) i Paula Georgea (suspenzija). Brooklyn je izgubio 13. put u 15 utakmica unatoč tome što je nadoknadio zaostatak od 28 poena u drugom poluvremenu. Danny Wolf postigao je 15 poena i uhvatio 10 skokova za Netse.

Foto: Bill Streicher

Sacramento Kingsi su u gostima sa 118-109 bili bolji od Los Angeles Clippersa, a DeMar DeRozan je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 27 poena. Precious Achiuwa dodao je 25 uz 13 skokova za Sacramento, Maxime Raynaud 23 poena, a Russell Westbrook 12 poena, 12 skokova i 10 asistencija protiv svoje bivše momčadi. Kawhi Leonard postigao je 31 poen za Clipperse, izjednačivši rekord franšize sa svojom 45. uzastopnom utakmicom s najmanje 20 poena. Leonard je otišao u svlačionicu u prvom poluvremenu s posjekotinom na lijevom oku i napustio teren devet i pol minuta prije kraja utakmice jer je uvrnuo lijevi gležanj.