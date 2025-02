Dončićeva majka objavom taknula sve, Shaq: 'Debeli Luka je i dalje bolji od 99% igrača'

Bura nakon razmjene Luke Dončića u Los Angeles Lakerse ne jenjava. Jedan od najboljih košarkaša NBA lige potpuno neočekivano napustio je Dallas Maverickse, koji su zauzvrat dobili Anthonyja Davisa. Slovenac je i dalje ozlijeđen, pa će Lakersi još pričekati na njegov debi na parketu, ali njegovo pojavljivanje u prvom redu utakmice protiv Clippersa izazvalo je opću pomamu na zapadnoj obali.

Kamere su u jednom trenutku uhvatile Dončića kako izgleda pomalo tužno dok gleda utakmicu. Razlog tome mogle bi biti glasine da ga se Dallas riješio jer se zapustio. Već su se pojavile priče kako redovito dolazi na pripreme s viškom kilograma te da trenutno ima 122 kilograma. O svemu se oglasio i legendarni Shaquille O'Neal, jedan od najboljih centara svih vremena i bivši član Lakersa, koji je i sam imao reputaciju igrača s viškom kilograma.

O'Neal je dao brutalan komentar, istaknuvši da je "debeli" Luka bolji od 99,99 posto bekova u ligi te da je i "van forme" već pet godina zaredom u najboljem timu NBA lige.

- On meni ne izgleda kao da nije u formi. Ne znam na što misle kada kažu "van forme" – je li debeo, ima li "six pack"? Jedan od mojih najboljih prijatelja rekao mi je da je debeli Luka bolji od 99,99 posto bekova u ligi. Luka koji je u formi pet godina zaredom je u prvom timu NBA lige. Ovaj "debeli" Luka je također pet godina u prvom timu NBA lige. Ako je to razlog da ga pustite... Krivim menadžment za to i rekao bih da je postojao bolji način da se to riješi – istaknuo je O'Neal.

U obranu sina stala je i Lukina majka Mirjam, koja se oglasila objavom na Instagramu.

"Samo želim da znaš koliko sam ponosna na tebe što započinješ ovo novo poglavlje na svom putovanju. Uvijek si pokazivao snagu, hrabrost i odlučnost i ne sumnjam da ćeš učiniti nevjerojatne stvari. Bez obzira na izazove koji ti se nađu na putu, zapamti da imaš sve u sebi da se nosiš s njima. Ostani vjeran sebi, vjeruj svojim sposobnostima i nemoj se bojati osloniti se na one kojima je stalo do tebe kada ti je potrebna podrška.

Uvijek sam tu za tebe, bodrim te na svakom koraku i jedva čekam vidjeti kamo će te ovo putovanje odvesti! Uz svu moju podršku, Tvoja mama", stoji u objavi.