Lakersi su predstavili Dončića: 'Volio bih da je Kobe Bryant mogao vidjeti ovaj trenutak'

Oni su tako odlučili, nije mi jasno zašto, rekao je Luka Dončić (25) na prvoj presici za javnost otkako je razmijenjen u Los Angeles Lakerse. Podsjetimo, prošlog su vikenda Dallas Mavericksi šokirali košarkaški svijet i razmijenili ponajboljeg košarkaša današnjice koji je bio zadovoljana u klubu i nalazi se u najboljim igračkim godinam.

Iz Mavericksa su poručili kako sumnjaju u Dončićevo dugoročno zdravlje i njegovu predanost košarci, a Lakersi su širokih ruku dočekali probleme u Teksasu i u velikoj tajnosti doveli novu zvijezdu uz LeBrona Jamesa.

- Zaigrat ću s LeBronom i time ostvariti svoj san. Obojica činimo naše suigrače boljima, smatram kako imamo visoku košarkašku inteligenciju i vjerujem da će to pomoći svima u momčadi - rekao je Dončić i nastavio...

- Zapravo me LeBron nazvao odmah nakon što smo saznali za razmjenu, bio je u New Yorku i nismo dugo razgovarali, ali je rekao: 'Razumijem kako se osjećaš'. To je bilo zaista lijepo od njega, odmah me nazvao i zaželio mi dobrodošlicu u L.A.

Sjetio se legende Lakersa, Kobea Bryanta.

- Sjećam se kada mi je Kobe nešto dobacio na slovenskom. To će mi oduvijek ostati urezano sjećanje, meni je bila nevjerojatna činjenica da je Kobe uopće znao moje ime. Volio bih da su Kobe i Gigi (Bryantova kći) ovdje i da svjedoče ovom trenutku - rekao je.

Slovenski reprezentativac isprve nije vjerovao kako je zaista razmijenjen.

- Nisam baš vjerovao u to na prvu, ta mi je vijest bila ogroman šok. Mislio sam da je 1. april. To su bili teški trenuci za mene, Dallas je bio moj dom, mislio sam da ću cijelu karijeru provesti igrajući za Maverickse. Za mene je vjernost velika stvar... Ali u Los Angelesu imam ocean, igram za Lakerse, rijetki dobiju tu priliku - rekao je Dončić, koji ističe kako nikad nije izrazio namjeru da napusti Dallas nakon isteka ugovora u ljeto 2026.

Lakersi nisu dali specifičan datum kada bi se Dončić mogao vratiti na parket nakon što je na Božić ozlijedio listni mišić. Ipak, Slovenac je počeo sudjelovati u igri pet-na-pet na treninzima, "lovi" kondiciju i mogao bi zaigrati već ovaj tjedan.