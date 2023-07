Donna će igrati treći dan u nizu: 'Imala sam napadaj panike'

Ne mogu vjerovati da sam pobijedila, iskreno.

Teško su riječi izlazile iz Donne Vekić, koji trenutak nakon što je izvela jedan od najvećih preokreta u karijeri. Na jednoj od najvećih teniskih pozornica na svijetu...

- Ne igrate svaki dan na "jedinici" na Wimbledonu.

Foto: DYLAN MARTINEZ

I zato, između ostalog, Donna Vekić nije digla ruka kada je gubila 4-6, 2-5 i bila dva poena od poraza, još jednog preranog odlaska iz All England Cluba. Sloane Stephens (WTA 39) podsjećala je na najbolje dane karijere, otprilike one u kojima je osvojila i US Open, kada se malo tko uspio braniti od njenih forehanda koji nisu izlazili iz zone. No, Donna se obranila i izvela preokret nakon kojeg nije mogla obraniti nalet emocija...

- Rekla sam da je Sloane jedna od najboljih tenisačica na svijetu. Bila sam u problemu. Na početku drugog seta imala sam napad panike. Onda sam samoj sebi rekli da pokušam uživati na terenu. Izgubila sam najbolji poen na početku trećeg seta, ali vaša reakcija (publike, nap. a.) dala mi je nevjerojatnu energiju - zahvalila se Donna publici.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Zbog kiše koja je u prvom dijelu tjedna stvarala velike probleme Osječanka će morati treći dan zaredom na teren. Nakon "jedinice", spuštanje na 15-icu protiv ljevoruke Čehinje Markete Vondroušove (WTA 42), finalistice Roland Garrosa 2019. godine. Zanimljivo, rodile su se na isti dan (28. lipnja), ali Vekić tri godine ranije. Naša tenisačica, kojoj bi dan odmora zbog emotivnog pražnjenja dobro došao, dobila je jedini međusobni meč u Hobartu 2018. godine.