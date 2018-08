Donnine suze u Washingtonu: Imala četiri meč lopte za titulu

Ruskinja Svetlana Kuznjecova pobjednica je WTA turnira u Washingtonu. Iskusna Ruskinja u finalu je nadigrala hrvatsku tenisačicu Donnu Vekić 4-6, 7-6(7), 6-2. A Donna je imala fantastičnu priliku osvojiti svoj prvi WTA turnir od lipnja prošle godine kad je slavila u Nottinghamu.

Mlada Hrvatica sjajno je krenula u meč, osvojila prvi set i izgledala prilično moćno. Drugi set otišao je do 13. igre, no i prije toga, kod rezultata 5-4 Donna je imala dvije meč lopte. Nije ih uspjela realizirati i sve ide u tie-break gdje Donna od svoja prva tri servisa gubi dva, zaostaje 5-3, no sjajno se vraća, okreće sve na svoju stranu i ponovno ima priliku za veliki trijumf.

Imala je ponovno dvije meč lopte za naslov, no najprije kod 6-5 gubi svoj servis, a onda kod 7-6 Kuznjecova oba puta dobro servira i nakon novog izgubljenog servisa Donne Vekić dobija 9-7 i ostaje u meču.

A dramatični kraj drugog seta ostavio je traga na hrvatskoj tenisačici. Donnina igra se raspala u trećem setu, Kuznjecova joj uzima dva servisa za redom i bez većih problema vodi 5-0. Do kraja je svaka tenisačica po jednom napravila break za slavlje Ruskinje 6-2, a Donnin emotivan govor jasno otkriva koliko joj je teško pao ovaj poraz.

- Tenis nije lagan sport, katkad dobijete kada ste na rubu poraza, a katkad izgubite nakon što imate meč loptu. No volim ovaj sport i nadam se da ću biti u još pokojem finalu i osvojiti još turnira - rekla je utučena Donna nakon poraza te dodala kroz suze:

- Čestitam Svetlani, odigrala je sjajan meč i sjajan turnir. Želim zahvaliti i svojim trenerima, oprostite što nisam osvojila naslov danas, ali nastavit ćemo raditi naporno i nadam se osvojiti poneki turnir zajedno.