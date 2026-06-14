Donna u džep stavila bodove i jako lijepu svotu! Evo koliko je zaradila osvajanjem Queensa

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je velik uspjeh karijere osvojivši WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu. U napetom finalu nadigrala je domaću heroinu Emmu Raducanu 6-0, 7-6(6) i tako na nevjerojatan način zaključila tjedan u koji je ušla kao "sretna gubitnica" nakon poraza u kvalifikacijama. Peta je to njezina WTA titula, prva na travi od 2017. godine.

Foto: Andrew Couldridge

Donnin put do naslova bio je sve samo ne uobičajen. Tjedan je započela bolesna i s porazom u finalu kvalifikacija. Ipak, odustajanje Ukrajinke Marte Kostjuk otvorilo joj je vrata glavnog ždrijeba kao lucky loserica, a ona je priliku iskoristila na najbolji mogući način.

​- Znala sam da sam prva sretna gubitnica, ali u ponedjeljak sam se osjećala tako loše da sam se samo nadala da nitko neće odustati. U utorak sam se probudila bolje i osjetila da bi se to moglo dogoditi. Bila sam sretna što opet igram - priznala je Vekić. Na putu do finala svladala je dvije britanske igračice, uključujući Katie Boulter u polufinalu, utišavši tako domaću publiku.

Osim pehara i 500 WTA bodova koji će je sa 76. mjesta lansirati natrag među 40 najboljih na svijetu, Vekić je osigurala i izdašnu novčanu nagradu. Pobjednici turnira pripalo je 220.674 funti (oko 260.000 eura), što je dio značajno povećanog nagradnog fonda za tenisačice, koji je ove godine porastao za više od 35 posto. Britanski teniski savez (LTA) time je napravio korak prema potpunom izjednačavanju nagrada s muškim turnirom, što je planirano do 2029. godine. Poraženoj Raducanu pripalo je 136.210 funti i 325 bodova.