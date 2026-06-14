Obavijesti

Sport

Komentari 0
TAKO SE TO RADI

Donna u džep stavila bodove i jako lijepu svotu! Evo koliko je zaradila osvajanjem Queensa

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Donna u džep stavila bodove i jako lijepu svotu! Evo koliko je zaradila osvajanjem Queensa
Foto: Andrew Couldridge

Donna Vekić šokirala Queen's Club i uzela WTA 500 titulu! Iz kvalifikacijskog poraza do trijumfa nad Raducanu i povratka među top 40, a nagrada je zaista sjajna

Admiral

Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je velik uspjeh karijere osvojivši WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu. U napetom finalu nadigrala je domaću heroinu Emmu Raducanu 6-0, 7-6(6) i tako na nevjerojatan način zaključila tjedan u koji je ušla kao "sretna gubitnica" nakon poraza u kvalifikacijama. Peta je to njezina WTA titula, prva na travi od 2017. godine.

Queen's Club Championships
Foto: Andrew Couldridge

Donnin put do naslova bio je sve samo ne uobičajen. Tjedan je započela bolesna i s porazom u finalu kvalifikacija. Ipak, odustajanje Ukrajinke Marte Kostjuk otvorilo joj je vrata glavnog ždrijeba kao lucky loserica, a ona je priliku iskoristila na najbolji mogući način.

​- Znala sam da sam prva sretna gubitnica, ali u ponedjeljak sam se osjećala tako loše da sam se samo nadala da nitko neće odustati. U utorak sam se probudila bolje i osjetila da bi se to moglo dogoditi. Bila sam sretna što opet igram - priznala je Vekić. Na putu do finala svladala je dvije britanske igračice, uključujući Katie Boulter u polufinalu, utišavši tako domaću publiku.

Osim pehara i 500 WTA bodova koji će je sa 76. mjesta lansirati natrag među 40 najboljih na svijetu, Vekić je osigurala i izdašnu novčanu nagradu. Pobjednici turnira pripalo je 220.674 funti (oko 260.000 eura), što je dio značajno povećanog nagradnog fonda za tenisačice, koji je ove godine porastao za više od 35 posto. Britanski teniski savez (LTA) time je napravio korak prema potpunom izjednačavanju nagrada s muškim turnirom, što je planirano do 2029. godine. Poraženoj Raducanu pripalo je 136.210 funti i 325 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
PSSST!

Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi bivšeg hajdukovca za finu svotu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovodi bivšeg hajdukovca za finu svotu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026