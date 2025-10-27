Đokovićevo carstvo nekretnina: Penthouse na Jadranu i New Yorku, španjolska vila, hoteli...

Novak Đoković, kralj teniskih terena, osvaja i tržište nekretnina. Od New Yorka preko Marbelle, Jadranskog mora i Srbije, njegova luksuzna carstva mame uzdahe slučajnih i namjernih prolaznika
Novak Đoković (38), najtrofejniji tenisač svih vremena, poznat je po dominaciji na terenu, obaranju rekorda i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. No izvan svijeta Grand Slamova i ATP turnira, srpski sportaš izgradio je jednako impresivno carstvo: portfelj luksuznih nekretnina koji se proteže od sunčane obale Španjolske do urbanih središta Amerike.
| Foto: Pure Living Properties, Instagram
Novak Đoković (38), najtrofejniji tenisač svih vremena, poznat je po dominaciji na terenu, obaranju rekorda i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. No izvan svijeta Grand Slamova i ATP turnira, srpski sportaš izgradio je jednako impresivno carstvo: portfelj luksuznih nekretnina koji se proteže od sunčane obale Španjolske do urbanih središta Amerike. |
Foto: Pure Living Properties, Instagram
Novak Đoković (38), najtrofejniji tenisač svih vremena, poznat je po dominaciji na terenu, obaranju rekorda i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. No izvan svijeta Grand Slamova i ATP turnira, srpski sportaš izgradio je jednako impresivno carstvo: portfelj luksuznih nekretnina koji se proteže od sunčane obale Španjolske do urbanih središta Amerike.
| Foto: Pure Living Properties, Instagram
Iako je njegov život neprestano putovanje, Đoković je s obitelji pronašao stalnu bazu u Marbelli, no to je samo jedna od adresa na kojima se osjeća kao kod kuće.
| Foto: Instagram
Obitelj je provela veći dio pandemije u unajmljenoj vili na španjolskoj Costa del Sol, a na kraju su odlučili kupiti tu istu nekretninu za impresivnih 10 milijuna eura.
| Foto: Pure Living Properties
Vila, izgrađena u marokanskom stilu, prostire se na ogromnom imanju s kojeg se pruža pogled na more s jedne strane i planine s druge.
| Foto: Pure Living Properties
S devet spavaćih soba i osam kupaonica, nudi više nego dovoljno prostora za obitelj i goste. Unutrašnjost odiše mediteranskim luksuzom: mramorni podovi u crno-bijelom uzorku protežu se kroz veći dio prizemlja, dok visoki stropovi i veliki lučni prolazi stvaraju osjećaj prozračnosti i elegancije.
| Foto: Pure Living Properties
Za sportaša Đokovićeva kalibra sadržaji za trening i opuštanje su ključni. Vila je opremljena privatnim teniskim terenom, velikom teretanom, spa centrom s jacuzzijem, saunom i turskom kupelji.
| Foto: Pure Living Properties
Za zabavu su tu soba za igre i impresivno kućno kino s ogromnim platnom, projektorom i udobnim crvenim sofama. Vanjski prostor s velikim bazenom i ležaljkama idealno je mjesto za obiteljsko opuštanje.
| Foto: Pure Living Properties
Sam Đoković je u jednom intervjuu opisao zašto je odabrao Marbellu: "To je jedno od najljepših mjesta na svijetu. Obožavam činjenicu da imate sunce tijekom cijele godine, što za tenisača ne može biti bolje u Europi. Uvijek možete igrati na otvorenom, što je važno za pripreme za prve turnire sezone."
| Foto: Instagram
Idiličan život u Marbelli nedavno je bio narušen pravnim problemima. Đoković i njegova supruga kažnjeni su s oko 5000 eura zbog izvođenja građevinskih radova bez potrebnih dozvola. Prema lokalnim vlastima, renovacije su kršile andaluzijski Zakon o zemljištu u pogledu visine, broja katova i minimalne udaljenosti od granica posjeda.
| Foto: Pure Living Properties
Naloženo im je rušenje određenih dijelova, uključujući podzemno parkiralište i trijem, uz upozorenje o daljnjim kaznama ako se ne usklade s propisima.
| Foto: Pure Living Properties
Iako je Marbella sada njihov dom, Đokovićev portfelj nekretnina svjedoči o njegovoj globalnoj karijeri. Prije preseljenja u Španjolsku, Đoković je 15 godina živio u Monte Carlu.
| Foto: PA Images/PIXSELL
Poput mnogih drugih vrhunskih sportaša, odabrao je Monako zbog privatnosti, luksuznog načina života i povoljnih poreznih zakona. Iako detalji o nekretnini nisu poznati, navodi se da posjeduje vilu na brdu s pogledom na Sredozemno more. Nju ima i dalje.
| Foto: PA Images/PIXSELL
Kao dodatak mediteranskom portfelju, Đoković posjeduje i luksuzni stan u Tivtu, u Crnoj Gori. Smješten u prestižnom nautičkom naselju Porto Montenegro na Jadranskom moru, ovaj stan nudi spektakularan pogled na marinu i Jadransko more. Ova lokacija ima i sentimentalnu vrijednost jer se nalazi nedaleko od Svetog Stefana, gdje su se Novak i Jelena vjenčali, čineći je savršenim utočištem za ljetni odmor.
| Foto: Porto Montenegro
Kao redoviti sudionik US Opena, Đoković je 2017. uložio u dvije nekretnine u New Yorku. Kupio je dva luksuzna stana u zgradi 565 Broome u prestižnoj četvrti SoHo, za što je izdvojio više od 10 milijuna dolara.
| Foto: 565 Broome SoHo
Zgradu je dizajnirao slavni arhitekt Renzo Piano, a stanovi se odlikuju podovima od bijelog hrasta, modernim kuhinjama i grijanim podovima.
| Foto: 565 Broome SoHo
Zgrada nudi i zajedničke sadržaje poput bazena, teretane, knjižnice i privatnog parkinga. A uz velike staklene stijene, i pogled na velegrad koji ostavlja bez daha.
| Foto: 565 Broome SoHo
Kako bi ostao povezan s korijenima, Đoković je 2018. kupio penthouse u Beogradu za oko 545.000 eura.
| Foto: West 65 Beograd
Ova luksuzna nekretnina od 250 četvornih metara smještena je u elitnom naselju West 65.
| Foto: West 65 Beograd
Glavni adut nekretnine je ogromna terasa od 100 četvornih metara s koje se pruža predivan pogled, a na kojoj se nalazi i privatni bazen.
| Foto: West 65 Beograd
Nešto sjevernije u Vojvodini nalazi se obiteljska vila uz Pavlovačko jezero, imanje se prostire na oko 1200 kvadrata i nalazi se na obroncima Fruške gore, između Iriga i Rume. Izgrađena je na imanju koje uključuje privatno jezero, bazen, pećinu i slap, stvarajući pravu oazu mira za cijelu obitelj.
| Foto: Sremska TV
Ideju za gradnju dao je Novakov otac Srđan, želeći mjesto gdje se obitelj može povući daleko od očiju javnosti.
| Foto: Sremska TV
Dolazak Đokovića u selo Pavlovci podigao je interes za lokalne nekretnine i donio pozitivne reakcije među mještanima.
| Foto: Instagram
Ovaj dom za Đokovića predstavlja "emotivno sidro" i idealno mjesto za opuštanje i provođenje ljeta sa suprugom i djecom u domovini.
| Foto: Sremska TV
Njegova veza sa Srbijom dodatno je ojačana nedavnom kupnjom luksuzne vile Karaman na planini Kosmaj. Za ovo raskošno imanje, koje se prostire na nekoliko hektara, navodno je izdvojio gotovo tri milijuna eura.
| Foto: Essence of living - Elena Karaman
Centralni objekt vile, koji je ranije funkcionirao kao restoran, bit će preuređen u privatni životni prostor za obitelj.
| Foto: Essence of living - Elena Karaman
Imanje se može pohvaliti i vlastitim jezerom, teniskim terenom te prostranim vanjskim bazenom.
| Foto: Essence of living - Elena Karaman
Uz glavnu kuću, na posjedu se nalazi i nekoliko manjih objekata namijenjenih za goste ili osoblje. Ova kupnja pokazuje Đokovićevu želju da stvori mirno utočište u prirodi, daleko od gradske gužve, gdje može provoditi vrijeme s obitelji.
| Foto: Essence of living - Elena Karaman
Vila Karaman tako postaje još jedno važno mjesto koje ga čvrsto veže za Srbiju.
| Foto: Essence of living - Elena Karaman
Njegova ulaganja u Srbiju ne staju na tome, jer je obitelj Đoković nedavno kupila i zemljište na planini Goč, iznad Vrnjačke Banje.
| Foto: infogoc/Instagram
Na parceli od preko jednog hektara planira se izgradnja luksuznog hotelskog kompleksa.
| Foto: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Procijenjena investicija iznosi oko 20 milijuna eura, a kompleks bi se trebao prostirati na čak 25.000 četvornih metara.
| Foto: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
U sklopu kompleksa nalazit će se hotel s apartmanima, sportski tereni, spa centar, bazeni, restorani i žičara koja će nositi Novakovo ime.
| Foto: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Ovaj ambiciozni projekt dodatno potvrđuje njegovu posvećenost razvoju turizma i sporta u rodnoj zemlji.
| Foto: Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Jedna od najspektakularnijih nekretnina u Đokovićevom vlasništvu bila je ona u Miamiju, koju je u međuvremenu prodao.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Foto Eighty Seven Park Miami
Radilo se o stanu u kompleksu Eighty Seven Park, još jednom remek-djelu Renza Piana.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Stan s tri spavaće sobe i ogromnom terasom s panoramskim pogledom na Atlantski ocean kupio je 2019. godine za 5,77 milijuna dolara.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Zanimljivo, samo mjesec dana nakon kupnje, stavio ga je na prodaju za 7,15 milijuna dolara.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Foto Eighty Seven Park Miami
Stan, u kojem nikada nije živio, konačno je prodao 2021. za šest milijuna dolara, ostvarivši pritom profit.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Ovaj potez pokazuje da Đoković svoje nekretnine ne vidi samo kao domove, već i kao pametne financijske investicije.
| Foto: Eighty Seven Park Miami
Od sunčane Marbelle koja mu služi kao obiteljska i trening baza, preko uspomena u Monte Carlu do strateških investicija u New Yorku i emotivne veze s Beogradom, portfelj nekretnina Novaka Đokovića priča priču o globalnom uspjehu.
| Foto: Instagram
Svaka adresa pažljivo je odabrana i odražava različite aspekte njegovog života: kao sportaša, supruga, oca i pronicljivog investitora. Njegovi potezi na tržištu nekretnina, baš kao i oni na teniskom terenu, promišljeni su, strateški i gotovo uvijek pobjednički.
| Foto: Instagram