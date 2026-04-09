Donna Vekić bez borbe ušla u četvrtfinale WTA turnira u Linzu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 104.) igrat će u četvrtfinalu dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu, nakon što joj je Ukrajinka Anhelina Kalinina (WTA - 120.) predala meč osmine finala bez borbe. Vekić i Anhelinina su trebale od 14 sati započeti svoj dvoboj, ali je Ukrajinka neposredno pred početak meča prijavila da nije u mogućnosti nastupiti. Točan razlog njenog odustajanja još nije poznat.

Za Donnu Vekić je to prvo četvrtfinale na WTA Touru od listopada prošle godine, kad je do tog stupnja natjecanja došla na WTA 250 turniru u indijskom Chennaiju. Na WTA 500 turnirima nije bila u četvrtfinalu još od Bad Homburga u srpnju 2024., gdje je bila finalistica.

Donnina sljedeća suparnica bit će pobjednica dvoboja između druge nositeljice, Ruskinje Jekaterine Aleksandrove (WTA - 13.) i nekadašnjeg svjetskog 'broja 1', 34-godišnje Čehinje Karoline Pliškove. Vekić je plasmanom u četvrtfinale osigurala povratak među 80 najboljih igračica svijeta.

WTA 500 Linz - osmina finala

DONNA VEKIĆ (HRV) - Anhelina Kalinina (Ukr) predaja bez borbe