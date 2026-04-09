Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZNENADNO ODUSTAJANJE

Donna Vekić bez borbe ušla u četvrtfinale WTA turnira u Linzu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donna Vekić bez borbe ušla u četvrtfinale WTA turnira u Linzu
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Donna Vekić bez borbe u četvrtfinalu Linza! Ukrajinka Kalinina predala meč, a Vekić se vraća među 80 najboljih tenisačica svijeta

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 104.) igrat će u četvrtfinalu dvoranskog WTA 500 turnira na zemljanoj podlozi u austrijskom Linzu, nakon što joj je Ukrajinka Anhelina Kalinina (WTA - 120.) predala meč osmine finala bez borbe. Vekić i Anhelinina su trebale od 14 sati započeti svoj dvoboj, ali je Ukrajinka neposredno pred početak meča prijavila da nije u mogućnosti nastupiti. Točan razlog njenog odustajanja još nije poznat.

Za Donnu Vekić je to prvo četvrtfinale na WTA Touru od listopada prošle godine, kad je do tog stupnja natjecanja došla na WTA 250 turniru u indijskom Chennaiju. Na WTA 500 turnirima nije bila u četvrtfinalu još od Bad Homburga u srpnju 2024., gdje je bila finalistica.

Donnina sljedeća suparnica bit će pobjednica dvoboja između druge nositeljice, Ruskinje Jekaterine Aleksandrove (WTA - 13.) i nekadašnjeg svjetskog 'broja 1', 34-godišnje Čehinje Karoline Pliškove. Vekić je plasmanom u četvrtfinale osigurala povratak među 80 najboljih igračica svijeta.

WTA 500 Linz - osmina finala

DONNA VEKIĆ (HRV) - Anhelina Kalinina (Ukr) predaja bez borbe

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?
EVO TKO JE MIJENJAO IDENTITET

FOTO Bivši osvajač Lige prvaka promijenio grb. Sviđa li vam se?

Klubovi, a posebno u posljednje vrijeme, često eksperimentiraju s promjenama grbova. Nerijetko to bude na opći užas navijača koji ostanu ogorčeni promjenama povijesnih obilježja. Među njima je i Marseille
Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom
GOLIJADA

Gorica - Dinamo 3-6: Odlična utakmica! 'Modri' preokretom izborili finale Kupa s Rijekom

GORICA - DINAMO 3-6: Bogojević je doveo domaće u vodstvo u 3. minuti, a Bakrar je izjednačio već u šestoj. Sule je u 24. minuti Gorici donio novo vodstvo, a Dinamo je u 59. preokrenuo golom Belje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026