Donna Vekić igrat će protiv zvijezde platforme za odrasle...

Hrvatska tenisačica Donna Vekić u prvom će kolu kvalifikacija za WTA turnir u Charlestonu igrati protiv američke tenisačice Sachije Vickery. Radi se o 704. tenisačici svijeta, ali poznatija je po tome što radi izvan tenisa.

Naime, Vickery je zvijezda platforme za odrasle, na kojoj dijeli sadržaj namijenjen odrasloj publici. Najviši plasman u karijeri ostvarila je 2018. kada je bila 73., ali zbog mnogih ozljeda joj je teniska karijera postala sporedni izvor zarade. Otvoreno je progovorila o otvaranju profila na platformi za odrasle.

- Iskreno, ne, nisam to planirala, ali sam jako otvorenog uma i ne zanima me što ljudi misle o meni... To je također najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome - rekla je prošle godine uoči US Opena i dodala:

- Nikada više neću pričati loše o djevojkama koje su na OnlyFansu do kraja života. Jer količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam naprosto zapanjena!

Priznala je Amerikanka da se više ne nalazi besplatno s muškarcima.

- Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada uoči sastanaka zahtijevam polog, pošaljite mi tisuću dolara pa se možemo dogovoriti - zaključila je Vickery.