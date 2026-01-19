Donna opet ispala u prvom kolu Australije. Evo koliko je zaradila

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29) ispala je u prvom kolu sezone Australian Opena. Godina nije počela najbolje za našu predstavnicu na Grand Slamu jer je u tri seta izgubila od Ruskinje Mire Andrejeve (18).

Prvi set je Vekić osvojila 6-4, ali u drugom je tinejdžerka ubacila u višu brzinu i sa 6-3 lagodno izjednačila. Vidjelo se da Vekić u zadnjem i odlučujućem setu nije na razini što je Andrejeva iskoristila i osvojila set rezultatom 6-0. Ruskinja, sedma na svijetu, u susret je ušla kao favorit i bez obzira što je Vekić, 72. na WTA ljestvici, osvojila prvi set nije poremetila ritam.

Ovo je njihov drugi međusobni susret i još jedna pobjeda Andrejeve. U drugoj rundi turnira Ruskinja će igrati protiv Grkinje Marije Sakkari. Vekić je ovim porazom zaradila 150.000 australskih dolara (oko 87.000 eura).

Vekić je ovo treće ispadanje u prvom kolu Australian Opena u zadnjih pet godina. Najbolji plasman u Australiji imala je 2023. godine kad je došla do četvrtfinala u kojem je izgubila od tadašnje osvajačice Grand Slama Aryne Sabalenke. Na Australian Openu prvi put je Hrvatica nastupila 2013. godine te od tada slavila na 16 dvoboja i 13 puta gubila.