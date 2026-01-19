Obavijesti

Sport

Komentari 1
AUSTRALIAN OPEN

Donna opet ispala u prvom kolu Australije. Evo koliko je zaradila

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Donna opet ispala u prvom kolu Australije. Evo koliko je zaradila
Foto: Edgar Su

Donna Vekić ispala je u prvom kolu Australian Opena. Izgubila je od Mirre Andreeve, osme nositeljice turnira i talentirane 18-godišnje tenisačice iz Rusije. Vekić je dobila prvi set, ali u nastavku nije imala nikakve šanse

Admiral

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29) ispala je u prvom kolu sezone Australian Opena. Godina nije počela najbolje za našu predstavnicu na Grand Slamu jer je u tri seta izgubila od Ruskinje Mire Andrejeve (18).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine... 01:05
Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine... | Video: 24sata Video

Prvi set je Vekić osvojila 6-4, ali u drugom je tinejdžerka ubacila u višu brzinu i sa 6-3 lagodno izjednačila. Vidjelo se da Vekić u zadnjem i odlučujućem setu nije na razini što je Andrejeva iskoristila i osvojila set rezultatom 6-0. Ruskinja, sedma na svijetu, u susret je ušla kao favorit i bez obzira što je Vekić, 72. na WTA ljestvici, osvojila prvi set nije poremetila ritam. 

Ovo je njihov drugi međusobni susret i još jedna pobjeda Andrejeve. U drugoj rundi turnira Ruskinja će igrati protiv Grkinje Marije Sakkari. Vekić je ovim porazom zaradila 150.000 australskih dolara (oko 87.000 eura).

Australian Open
Foto: Edgar Su

Vekić je ovo treće ispadanje u prvom kolu Australian Opena u zadnjih pet godina. Najbolji plasman u Australiji imala je 2023. godine kad je došla do četvrtfinala u kojem je izgubila od tadašnje osvajačice Grand Slama Aryne Sabalenke. Na Australian Openu prvi put je Hrvatica nastupila 2013. godine te od tada slavila na 16 dvoboja i 13 puta gubila. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Opet rekordna ponuda za svjetskog prvaka?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Opet rekordna ponuda za svjetskog prvaka?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026