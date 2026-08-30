Donna Vekić konačno prekinula negativan niz! Mogući okršaj Hrvatica u 2. kolu US Opena

Uspješno je svoj put na US Openu, Grand Slam turniru u New Yorku, započela 30-godišnja hrvatska tenisačica Donna Vekić koja je preskočila prvu prepreku.

Vekić je u prvom kolu sa 6-2, 4-6, 6-3 pobijedila osam godina mlađu australsku tenisačicu Taliju Gibson, inače 63. s WTA ljestvice. U drugom kolu Vekić će igrati protiv pobjednice meča u kojem se sastaju još jedna hrvatska igračica Antonia Ružić te 29. nositeljica, Amerikanka Ann Li.

Vekić je ovom pobjedom prekinula negativan niz od čak pet poraza koje je imala proteklih tjedana na WTA razini.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Odmah na startu meča Vekić je napravila break, a kod 3-1 je uslijedio novi od strane hrvatske tenisačice čime je osigurala vodstvo 1-0 u setovima. U drugoj dionici ponovno se Vekić brzo našla u prednosti, kod 1-1 je oduzela servis suparnici. Pobjegla je potom Vekić i do 4-1 te se činilo da je time slomila suparnicu. No, Gibson je uzvratila s pet osvojenih gemova u nizu čime je izjednačila na 1-1 u setovima.

U dugim gemovima lomio se meč početkom trećeg seta iz čega je Vekić izašla s vodstvom 3-1, a tu je prednost zadržala do samog kraja i slavlja.