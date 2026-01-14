Obavijesti

ZANIMLJIV TENISKI KONCEPT

Amater pobijedio zvijezde pa uzeo milijun dolara! Osvojio je '1 Point Slam', evo kako se igra

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Upoznajte "1 Point Slam" – turnir koji spaja zvijezde i amatere! Igra se samo jedan poen za milijun dolara., a nastupaju sve najveće teniske zvijezde, ali i amateri. Šou je zagarantiran

Zamislite scenu: stojite na legendarnoj Rod Laver Areni, s druge strane mreže je Carlos Alcaraz ili Iga Swiatek, a o pobjedi odlučuje samo jedan jedini poen. Pobjednik osvaja milijun australskih dolara. To nije san, već stvarnost turnira koji je zaludio teniski svijet i postao jedan od najiščekivanijih događaja uoči Australian Opena. Riječ je o "1 Point Slamu", natjecanju koje na istom terenu spaja najveće svjetske zvijezde, lokalne amatere, pa čak i poznate osobe iz javnog života.

Neočekivani pobjednik je potpuni amater, Australac Jordan Smith, koji je pobijedio i Jannika Sinnera. U finalu je svladao Joannu Garland i uzeo milijun australskih dolara. Garland je u polufinalu izbacila Donnu Vekić koja je pobijedila i Coco Gauff i Naomi Osaku. Nevjerojatna zabava u Australiji s neočekivanim i jako sretnim pobjednikom.

Pravila stvorena za senzacije

Format turnira je jednostavan i upravo zato genijalan. Igra se nokaut sustavom, a svaki meč traje točno jedan poen. Pobjednik ide dalje, poraženi ispada. Tko će servirati ili primati servis ne odlučuje se klasičnim bacanjem novčića, već igrom "kamen, škare, papir", što dodatno doprinosi neformalnoj i uzbudljivoj atmosferi.

Ključna stavka koja amaterima daje realnu šansu protiv profesionalaca jest pravilo o servisu. Dok teniske zvijezde poput Alcaraza i Sinnera imaju pravo na samo jedan servis - pogriješe li, automatski gube poen - amaterski igrači dobivaju dva pokušaja. Matematički gledano, takav format drastično smanjuje utjecaj vještine i povećava ulogu sreće. Upravo je to ono što organizatori žele: stvoriti nepredvidivo natjecanje u kojem je senzacija moguća u svakom trenutku. Potrebno je osvojiti pet ili šest takvih poena zaredom za osvajanje glavne nagrade, a kao što je prošlogodišnje izdanje pokazalo, iznenađenja su i više nego moguća.

Zvjezdana postava i amateri željni slave

Lista sudionika za 2026. godinu izgleda impresivno. Na teren su izašla prva dva tenisača svijeta, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, a uz njih i imena poput Alexandera Zvereva, Daniila Medvjedeva te miljenika domaće publike Nicka Kyrgiosa. Od žena, igrale su Coco Gauff, Dona Vekić i sami vrh ženskog tenisa.

Uz 24 profesionalca (12 iz ATP i 12 iz WTA Toura), u ždrijebu od 48 natjecatelja bilo je i 16 amatera koji su svoje mjesto osigurali kroz državna prvenstva i kvalifikacije održane diljem Australije. Priču zaokružuje osam "wildcard" pozivnica uručenih slavnim osobama, među kojima su australski komičar Andy Lee i televizijski voditelj Karl Stefanović. Svaki od 48 igrača predstavlja i jedan australski teniski klub, čime se dodatno naglašava povezanost s lokalnom zajednicom. Sve je završilo neočekivanim i oduševljenim pobjednikom!

OSTALO

