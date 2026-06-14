Čudesna Donna Vekić! Kao lucky loserica uzela trofej u Queensu

Donna Vekić pobjednica je jakog WTA 500 turnira u Queensu! U finalu je pobijedila Emu Raducanu sa 6-0 i 7-6 i tako ostvarila nevjerojatan podvig. U turnir je ušla kao lucky loserica, a onda pomela konkurenciju i uzela trofej.

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Vekić je susret otvorila na impresivan način i od samog početka nametnula visok ritam igre. Nakon dominantnog prvog seta činilo se da je pitanje pobjednice riješeno, no Emma Raducanu nije se predavala. Britanka je u nastavku zaigrala znatno agresivnije, preuzela inicijativu i stigla na korak do odluke u trećem setu.

Ipak, hrvatska reprezentativka pokazala je mirnoću. U trenucima kada je bila pod najvećim pritiskom vratila je izgubljeni zaostatak i izborila neizvjesnu završnicu. O pobjednici je na kraju odlučivao tie-break u kojem su obje tenisačice imale svoje prilike. Nakon nekoliko propuštenih meč-lopti, Vekić je zadržala koncentraciju i iskoristila svoju novu priliku za konačni trijumf. Time je zaključila sjajan tjedan nastupa u Londonu te osvojila jedan od najvrjednijih naslova uoči početka sezone na travi.

Vekić je u turnir ušla kao lucky loserica jer je izgubila meč u drugom kolu kvalifikacija od Anne Blinkove, ali kako je Kostjuk otkazala, Donna je došla na turnir. Pronašla je svoju najbolju igru i uraganski krenula prema titulu. Redom je do finala rušila Miku Stojsavljevic, Marie Bouzkovu, Karolinu Pliškovu i Katie Boulter.

Donni je ovo peta WTA titula i zasigurno jedna od najvećih u karijeri, a sa 76. mjesta na ljestvici skočila je na 32.