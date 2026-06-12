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WTA London

Sjajna Donna Vekić pobijedila Pliškovu i izborila polufinale

Piše HINA,
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Sjajna Donna Vekić pobijedila Pliškovu i izborila polufinale
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

U polufinalu će igrati protiv bolje iz meča u kojem se sastaju prva nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina i Britanka Katie Boulter.

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Hrvatska tenisačica Donna Vekić igrat će u polufinalu travnatog WTA 500 turnira u Londonu nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju bila bolja od Čehinje Karoline Pliškove sa 6-4, 4-6, 6-3.

Vekić je glavni turnir izborila kao sretna gubitnica, budući da je poražena u drugom kolu kvalifikacija, a otvorilo joj se mjesto nakon odustajanja Ukrajinke Kostjuk. U polufinalu će igrati protiv bolje iz meča u kojem se sastaju prva nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina i Britanka Katie Boulter.

Dvostruki program bio je ispred Vekić ovog petka te je prvo nastavila meč drugog kola protiv Čehinje Marie Bouzkove. Taj je dvoboj prekinut dan ranije u finišu prvog seta, a Vekić je u petak zgotovila posao i slavila sa 7-6(9), 6-3.

Uslijedio je potom četvrtfinalni meč protiv još jedne Čehinje, Karoline Pliškove, 106. tenisačice na svijetu.

Odlično je meč otvorila hrvatska tenisačica te je s breakom povela 3-0. Kod 5-3 je servirala za prvi set, ali je tada Čehinja po prvi puta u meču uzela servis suparnici. Nije se dugo tome radovala Pliškova već je odmah potom izgubila svoj servis i Vekić je pospremila prvi set u džep.

Na startu drugog seta Pliškova je napravila break i povela 2-0 te je tu prednost čuvala sve do 1-1 u setovima. Vekić je imala odličnu šansu krajem druge dionice jer je kod 4-5 imala tri vezane break prilike, ali je Pliškova u tom momentu kontrirala s pet poena u nizu i dobivenim setom 6-4.

U trećem setu također je bio ključan početak. Vekić je odmah došla do breaka te je povela s 3-0, a u ostatku meča nije napravila krivi korak pri početnom udarcu. Ovo je bio njihov već dvanaesti međusobni meč u karijerama, a Vekić je proslavila petu pobjedu.

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