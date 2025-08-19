Vekić je odmjerila snage s Marijom Sakkari, Grkinjom koja je svojevremeno bila čak treća na svijetu i izborila drugo kolo turnira u Meksiku, dok Prižmić sudjeluje u kvalifikacijama za US Open
Donna Vekić slavila protiv bivše treće tenisačice svijeta, Prižmić korak bliže kultnom US Openu
Hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) i Donna Vekić (29) ostvarili su pobjede u noći s ponedjeljka na utorak. Dino je slavio u prvom kolu kvalifikacija za nadolazeći Grand slam turnir, US Open, dok je Donna pobijedila u prvom kolu snažnog WTA 500 turnira u meksičkom Monterreyju.
Vekić je odmjerila snage s Marijom Sakkari, Grkinjom koja je svojevremeno bila čak treća na svijetu. Ipak, Sakkari je daleko od te razine, trenutačno je 62. na svijetu (Donna je 55.) i upala je na turnir s pozivnicom. Donni je za pobjedu od 6-2, 6-3 trebao sat i 24 minuta igre.
U drugom kolu Vekić čeka Belgijka Elise Mertens (srijeda, 18 sati), inače 21. igračica svijeta. Imaju dva međusobna susreta, a Donna je slavila u posljednjem prošlog listopada u Wuhanu.
S druge strane, Prižmić je već u New Yorku gdje pokušava izboriti plasman na posljednji Grand slam sezone. Takav turnir nije odigrao još od siječnja 2024. godine, kada je namučio Novaka Đokovića u prvom kolu Australian Opena. Hrvat je u prvom kolu kvalifikacija za US Open pobijedio Kanađanina Alexisa Galarneaua sa 7-6 (7), 6-1.
Prižmić će u drugom kolu odmjeriti snage s domaćim predstavnikom Murphyjem Cassoneom, inače 172. igračem na svijetu. Meč je na rasporedu u srijedu u 17 sati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+