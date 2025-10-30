Obavijesti

Donna Vekić u četvrtfinalu WTA turnira u indijskom Chennaiju

Foto: Mike Frey/REUTERS

Tijekom čitavog dvoboja 29-godišnja Osječanka nije bila suočena s niti jednom "break-loptom" suparnice, dok je ona konstantno vršila pritisak na servis Yamalapalli. Na kraju je pobijedila bez velikih problema

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Chennaiju nakon što je u 2. kolu svladala Indijku Sahaju Yamalapalli sa 6-2, 6-2 nakon sat i 17 minuta. Kao i dan ranije protiv druge domaće predstavnice Vaishnavi Adkar, Vekić nije imala problema upisati pobjedu.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

Tijekom čitavog dvoboja 29-godišnja Osječanka nije bila suočena s niti jednom "break-loptom" suparnice, dok je ona konstantno vršila pritisak na servis Yamalapalli. Nakon što nije iskoristila tri prilke u prvom gemu te još jednu u trećem, Vekić je u petoj igri konačno stigla do "breaka" i to zahvaljujući dvostrukoj servis pogrešci suparnice. Uslijedio je još jedan "break" za za mirnih 6-2 u prvoj dionici igre.

Do prvog "breaka" u drugom setu Vekić je stigla kod rezultata 1-1, a svoju je prednost potvrdila još jednim oduzimanjem servisa za 4-1 čime je dvoboj praktički bio riješen. U četvrtfinalu će Vekić igrati protiv bolje iz ogleda još jedne Indijke Shrivalli Bhamidipaty i Australke Kimberly Birrell.

