Donna Vekić zaradu od srebra u Parizu donirat će gradu Osijeku

Hrvatska tenisačica Donna Vekić osvojila je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a za to je dobila 26 tisuća eura nagrade od Republike Hrvatske. Kao ponosna Osječanka sve će donirati u humanitarne svrhe nekom od projekata koji se planiraju u gradu.

Donna je već donira za značajna sredstva za bolnice i organizacije koje pomažu djeci oboljeloj od najtežih bolesti, a ovo je samo nastavak humanitarnog rada.

- Pripadnost i bezrezervna podrška cijele Hrvatske, a posebno mog Osijeka i Osječko baranjske županije, dali su mi neizmjernu snagu i čeličnu volju da mom gradu donesem medalju iz Pariza. Gdje god živjela i radila, Osijek je zauvijek moj prvi, jedini i pravi dom. Zato me raduje što se Osijek razvija iz dana u dan, i što se bavi mladima. Grad Osijek prepoznao je projekt teniskih terena s Grand Slam podlogama i zbog njihove podrške sve je više osječke djece i mladih koji igraju tenis. Želim da se ova medalja upiše još dubljim značajem i usreći one kojima je pomoć najpotrebnija. U razgovoru s gradonačelnikom Ivanom Radićem o budućim planovima i željama u razvoju grada, posebno me dojmila ideja izgradnje senzornog parka za djecu s poteškoćama u razvoju. Stoga ću svoju nagradu preusmjeriti u osječki Centar za odgoj i obrazovanje ''Ivan Štark'', time podržati ideju senzornog parka i potaknuti razvoj svakog djeteta u Osijeku. - poručila je Donna.

Pariz: Donna Vekić osvojila Olimpijsko srebro | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osječki gradonačelnik Ivan Radić pozdravio je tu ideju te pojasnio da će osječka djeca dobiti prvi 'senzorni park', a teniski centar Osijek u budućnosti će nositi upravo Donnino ime.