SP U TAEKWONDOU

Dora Meštrović zapela je među osam, Teskera već u prvom kolu

Piše HINA,
Foto: DALS/Hrvatski taekwondo savez

Hrvatska bez medalje na SP u taekwondou! Dora Meštrović stala u četvrtfinalu, a Josip Teskera ispao u prvom kolu. Hoće li Golubić i Špehar spasiti dan?

Hrvatska je šestog dana Svjetskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Wuxiju u Kini ostala bez medalje, Dora Meštrović je zaustavljena u četvrtfinalu, dok je Josip Teskera poražen u prvom kolu.

Dora Meštrović, viceprvakinja Europe iz taekwondo kluba Medvedgrad, dobro je započela natjecanje u kategoriji do 62 kg, Nakon što je u prvom kolu bila slobodna u drugom je s 2-0 u rundama svladala Koreanku Gaeun Lee, a istim rezultatom je u osmini finala slavila protiv predstavnice Jordana Razan Mohammed Alrawashdeh. Međutim, zaustavila ju je suparnica u četvrtfinalu Kineskinja Ximin Chen koja je pobijedila s 2-0.

Josip Teskera iz TK Div Knin je u kateoriji do 58 kg poražen u prvom kolu, s 2-0 bolji od njega je bio Rus Idor Bagov.

Hrvatska je na ovom svjetskom prvenstvu osvojila jednu medalju, jučer se brončanim odličjem u kategoriji do kg okitio Matija Črep.

Sutra, zadnjeg dana prvenstva, na tatami izlaze Marko Golubić koji će pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka u kategoriji do 74 kg i Lea Špehar u kategoriji do 53 kg.  

