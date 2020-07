Dosadilo mu u mirovini: I veliki Sneijder će se vratiti nogometu

<p>Nakon Arjena Robbena, koji se vratio u rodni <strong>Groningen</strong>, još jedan nizozemski veteran se vraća u domovinu - <strong>Wesley Sneijder</strong> će pristupiti Utrechtu, tvrde nizozemski mediji.</p><p>Sneijder (36) će u srijedu započeti treninge amaterskom momčadi DOS Holland Stichtse Boys iz Utrechta, što mnogi vide kao pripremu za pristupanje FC Utrechtu, klubu u kojem je Sneijder i započeo karijeru.</p><p>- Wesley želi izgubiti kilograme i vratiti se u formu, a misli da će mu to biti poticaj za nastavak karijere. Nije ga dugo bilo na terenima, ali još želi igrati nogomet - kazao je njegov brat Jeffrey Sneijder, jedan od trenera DOS-a, dok se Utrecht također oglasio i objavio da je "sve na Wesleyu". </p><p>Sneijder je odigrao rekordne 134 utakmice za Nizozemsku, a nastupao je i za Ajax Amsterdam, Real Madrid i Inter Milano, prije negoli je odlučio okončati karijeru u Kataru u kolovozu 2019. </p><p>Najbolje dane imao je u Interu iz Milana gdje je 2010. godine došao do trostruke krune pod vodstvom Josea Mourinha. Te godine Zlatnu loptu dobio je Lionel Messi, a mnogi i dan danas smatraju da je sjajni Nizozemac pokraden. Za talijanski klub je igrao od 2009. do 2013. te odigrao 76 utakmica uz 13 golova. Prije toga je nastupao za Ajax (2002. - 2007.) a potom i dvije godine za Real Madrid gdje se ipak nije uspio dokazati. Godine 2013. otišao je u Galatasaray gdje je u četiri godine skupio čak 126 nastupa i zabio 35 golova. Potom je otišao u Nicu, a karijeru završio u Al-Gharafi.</p><p>Punih 15 godina bio je član nizozemske nogometne reprezentacije, a 2010. ju je zajedno s Robbenom odveo do finala Svjetskog prvenstva gdje su izgubili od Španjolske. Četiri godine poslije su izgubili u polufinalu od Argentine, a onda osvojili treće mjesto nakon pobjede nad domaćinom Brazilom.</p>