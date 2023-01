'Došla je prilika da dva Hrvata naprave malo vatre u svijetu i stvarno su svi sad čuli za nas'

Godina 2022. bila je sjajna za dvojicu najpoznatijih hrvatskih boksača Alena Babića i Filipa Hrgović. Obojica su slavila u najvažnijim mečevima dosadašnje karijere i napravila ogroman korak ka meču za titulu svjetskog prvaka, a godinu je obilježila i svojevrsno primirje bivših kolega iz dvorane.

- Ja sam uvijek gradio svoj put, ali ovako nekako je došla prilika da dva Hrvata naprave malo vatre u cijelom svijetu i stvarno su čuli svi za nas, cijela Engleska pogotovo. Napravio sam frkicu, ali napravit ćemo je opet, nije problem. Meni se nikad nije problem posvađati, znaju to ljudi - rekao je Babić za Gol.hr pa nastavio:

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/

- Sve je to bilo u svrhu nečega takvog i drago mi je da je došlo do toga što je sad. Vidjet ćemo tko će prvi pasti. Mene to gura naprijed, da ne budem ja taj koji će pasti prvi, tu je inat i sve. Dobro je imati konkurenciju.

Babić bi, podsjetimo, priliku za napad na pojas svjetskog prvaka trebao imati u ožujku ili travnju protiv Lukasza Rozanskog, dok je put Filipa Hrgovića nešto kompliciraniji...

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

