'Dovest ću Neymara, a stadionu dodati u ime Lionela Messija'

Nakon odlaska Josepa Bartomeua s mjesta predsjednika Barcelone i nisu se smanjili problemi u katalonskom gigantu. No, jedan čovjek misli da ima rješenje za osvježenje s posebnim promjenama

<p><strong>Emili Rousaud</strong> bio je potpredsjednik Barcelone za vrijeme predsjedanja <strong>Josepa Bartomeua</strong>, a nakon njegove ostavke najavio je kako će se kandidirati za mjesto predsjednika uz pompozne najave.</p><p>- Dovest ćemo dva vrhunska igrača od čega će jedan biti Neymar. Radimo na tome da ga vratimo u Barcelonu, ako povuče svoje tužbe protiv kluba. Nadamo se da ćemo uskoro moći objaviti i ime druge zvijezde koju želimo dovesti, direktno smo povezani s njim - otkrio je kandidat za predsjednika Barcelone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Camp Nou</strong></p><p>Ali to neće biti sve. Najavio je i Rousaud kako želi vratiti legende kluba koji će biti nositelji La Masije, ali i nekih upravljačkih tijela u klubu.</p><p>- Ako moj tim pobijedi, želimo računati i na Xavija, Iniestu, Puyola te stvoriti čvrstu vezu legendi i kluba, seniorske momčadi i La Masije.</p><p>Veliki su to planovi, a možda ima i plan za ostanak Lea Messija u Barceloni. Sve se češće Argentinac spominje kao novi igrač Manchester Cityja, a ovo bi mogao biti poziv za ostanak u Barci do kraja karijere.</p><p>- Održat ćemo referendum da se ime stadiona promijeni u "Camp Nou - Leo Messi" - zaključio je kandidat za predsjednika Barce.</p><p>Barcelona je ove sezone slabija u domaćem prvenstvu, a kandidat za mjesto predsjednika najavio je velike stvari. Promjene su im svakako potrebne, a koje će to biti, to ćemo tek saznati.</p>