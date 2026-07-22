Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije traži pojačanja za stožer i okreće se Engleskoj: stranci bi mogli ući u vatreni kadar
DOZNAJEMO Bilić bi u stožer Hrvatske mogao dovesti stranca
Slaven Bilić i dalje je u potrazi za pojačanjima u svojem stručnom stožeru. Kako saznajemo, hrvatski izbornik muku muči s kondicijskim trenerima i analitičarima. Još je od prvog dana poznato kako će uz njega na klupi "vatrenih" biti pomoćnici Nikola Jurčević, Dean Računica i Danilo Butorović, kao i trener golmana Vatroslav Mihačić.
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Bilić ni nakon tjedan dana svoga mandata nije uspio pronaći željena rješenja za druge funkcije pa se okrenuo - inozemstvu. Hrvatski izbornik kondicijske stručnjake i analitičare traži čak i u Engleskoj. Naime, Bilić je veliki dio svoje trenerske karijere proveo na Otoku, gdje je svojevremeno sjedio na klupama West Hama, West Bromwicha i Watforda.
I sad neke od prijašnjih suradnika iz tih klubova želi vidjeti u reprezentaciji. Zlatko Dalić u svojem je kadru imao Marca Rochona, analitičara iz Škotske, a stranci bi mogli biti i dio Bilićeva stožera.
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