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'BILI' DODALI GAS

DOZNAJEMO Bivši igrač Napolija i Aston Ville pojačava Hajduk?!

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Tomašković,
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DOZNAJEMO Bivši igrač Napolija i Aston Ville pojačava Hajduk?!
Foto: Matteo Ciambelli / Defodi Images
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Trenutno je slobodan igrač, a ako ga Hajduk želi registrirati za Konferencijsku ligu, mora ga potpisati danas

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Hajduk radi još radi na pojačanjima. Prema informacijama bliskima klubu, Hajduk u svoje redove želi dovesti Leandera Dendonckera (31).  Riječ je o igraču koji može igrati na poziciji braniča i zadnjeg veznog. U svojoj karijeri igrao je za Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villu, a zadnji angažman imao u Real Oviedu. 

Nekada je Dendoncker, koji ima 32 nastupa za belgijsku reprezentaciju, vrijedio čak 31 milijun eura. 

Trenutno je slobodan igrač, a ako ga Hajduk želi registrirati za Konferencijsku ligu, mora ga potpisati danas iako prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. 
 

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Komentari 18
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