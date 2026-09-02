DOZNAJEMO Bivši igrač Napolija i Aston Ville pojačava Hajduk?!

Hajduk radi još radi na pojačanjima. Prema informacijama bliskima klubu, Hajduk u svoje redove želi dovesti Leandera Dendonckera (31). Riječ je o igraču koji može igrati na poziciji braniča i zadnjeg veznog. U svojoj karijeri igrao je za Anderlecht, Wolverhampton, Aston Villu, a zadnji angažman imao u Real Oviedu.

Nekada je Dendoncker, koji ima 32 nastupa za belgijsku reprezentaciju, vrijedio čak 31 milijun eura.

Trenutno je slobodan igrač, a ako ga Hajduk želi registrirati za Konferencijsku ligu, mora ga potpisati danas iako prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna.

