Doznajemo: Boto doveo Kalaicu u Osijek, a put Opus Arene ići će i uskoro novi golman Dinama

Kako doznaju 24sata, stoper Lokomotive Branimir Kalaica (25) sve je dogovorio s Osijekom. Iako je Jose Boto trenutno na godišnjem odmoru i usred incidenta u kojem je propucano vjetrobransko staklo njegovog austa u Osijeku, još je prije dogovorio i riješio taj transfer.

Sportski direktor kluba s Opus Arene i hrvatski stoper u isto su vrijeme bili u Benfici, portugalski stručnjak bio je šef skauta portugalske momčadi, a Kalaica je tad bio član Benfice B.

Nastavak je to pojačanja u obrani nakon što je iz Dinama Boto doveo Marka Soldu za 400.000 eura i 10 posto od idućeg transfera, a doveo je i Luku Jelenića (23) iz Varaždina te je on potpisao trogodišnji ugovor. No, to nije bilo sve. Kako doznajemo, Dinamo će aktivirati 700.000 eura otkupne klauzule za golmana Lokosa Nikolu Čavlinu (21) i odmah ga poslati na posudbu u Osijek.