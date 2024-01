Doznajemo: Čudesni preokret, igrač Varaždina u Bundesligi!

Posljednju je utakmicu u redovima varaždinskog prvoligaša odigrao početkom studenog u remiju s Dinamom (1-1), a nakon toga je veznjak Agon Elezi (22) završio u juniorskoj momčadi jer nije s klubom uspio dogovoriti nastavak suradnje, a ugovor mu istječe u lipnju ove godine.

Bilo je jasno da će potražiti mjesto za odlazak u zimskom prijelaznom roku, a svojevremeno je bilo izvjesno da će nastaviti karijeru u austrijskom Bundesligašu Klagenfurtu. Klubovi su razgovarali, kao i igrač s mogućim poslodavcem, ali taj se posao u zadnji čas 'izjalovio', no Agon i dalje odlazi u Bundesligu.

Odlazak u njemački Bochum vezao se uz golmana Olivera Zeleniku (30), ali put lige petice ipak će njegov klupski kolega. U zadnji je čas dogovorio drugi angažman i to poprilično jači jer se Bochum trenutačno nalazi na 14. mjestu njemačke Bundeslige te ga od devetog mjesta dijele samo tri boda.

Neće to biti izdašni transfer za blagajnu kluba sa sjevera Hrvatske s obzirom na to da je Elezi bio igrač Varaždina još do kraja 6. mjeseca, ali svakako je veliki pokazatelj da se i iz 'manjih' hrvatskih klubova može otisnuti u najjače svjetske lige. Kako doznajemo iz izvora bliskim klubu, Elezi je na putu prema Njemačkoj gdje bi se trebao odraditi liječnički pregled te završiti transfer.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, Agon je u Varaždin stigao sredinom rujna 2020. godine i od tada je prema Transfermarktu u dresu Varaždina odigrao 68 utakmica uz osam golova i jednu asistenciju te je s klubom izborio ulazak u elitni rang hrvatskog nogometa. Uspio je doći i do devet nastupa u dresu makedonske izabran vrste, a odlaskom u Bochum bit će i više 'na radaru' izbornika.