Otišli Pëllumbi i Brodić, a još su dvojica blizu? Zeleniku žele u Bundesligi, Elezi ide u Austriju

Svlačionicu varaždinskog prvoligaša ove su zime napustila dvojica stožernih igrača - stoper Jorgo Pëllumbi (23) i napadač Fran Brodić (27), a moglo bi se dogoditi da izgube po još jednog stožernog igrača na golu i u veznom redu.

Agon Elezi (22) prije tri je godine stigao u redove NK Varaždina, a u dresu kluba sa sjevera Hrvatske došao je i do makedonske reprezentacije. Postao je jedan od stožernih igrača kluba, igrao sve bolje, ali nedavno je završio na tribinama i u juniorskoj momčadi jer je odbio potpisati novi ugovor s klubom, a ovaj mu traje do svibnja 2024. godine.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

Na pripremama nije bio, za to je vrijeme trenirao s juniorima koje vodi Miljenko Mumlek, a kako doznajemo iz izvora bliskih klubu, on se oprostio sa suigračima jer će se ubrzo pridružiti austrijskom prvoligašu SK Austriji iz Klagenfurta. Riječ je o petoplasiranoj momčadi tamošnje Bundeslige.

A što se tiče Bundeslige, ali one njemačke, već se na ljeto spominjao odlazak Olivera Zelenike (30) u redove berlinske Herthe, ali to se nije dogodilo. No, nije to poremetilo izdanja bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je samo bio još bolji na golu momčadi pod paskom Nikole Šafarića. A to je rezultiralo novim interesiranjem za njega iz lige petice - prema pisanju njemačkih medija, za njega je zainteresiran Bochum, a pitanje je što će na sve to reći Varaždin. Ako dođe ponuda iz Njemačke, klub bi mogao ostati i bez golmana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A to bi mogao biti problem jer je u posljednje vrijeme ozlijeđen Josip Silić (24), a i juniorski golmani imaju određenih problema, Bilo kako bilo, u napad su Varaždinci doveli Juricu Poldrugača (26) i Tomislava Gudelja (25)