Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBRA VIJEST

DOZNAJEMO Dalić i Fabregas će odahnuti! Evo što je Baturini...

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Dalić i Fabregas će odahnuti! Evo što je Baturini...
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Baturina je zadobio lakšu ozljedu gležnja, ali prvi rezultati govore kako nije došlo do oštećenja, što je odlična vijest jer znači da je Martin izbjegao ozbiljniju ozljedu

Admiral

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina u subotu je zbog ozljede napustio teren u pobjedi Coma (2-0) protiv Juventusa. "Vatreni" je u 58. minuti napustio travnjak nakon što je u jednom trenutku samo sjeo na travnjak i dao jasan signal kako ne može nastaviti utakmicu. Trener Coma, Cesc Fabregas, nije oklijevao i brzo je ubacio Sergija Roberta.

Ipak, neslužbeno doznajemo kako će hrvatski reprezentativac biti u redu. Naime, Baturina je zadobio lakšu ozljedu gležnja, ali prvi rezultati govore kako nije došlo do oštećenja, što je odlična vijest jer znači da je Martin izbjegao ozbiljniju ozljedu protiv "stare dame".

Serie A - AC Milan v Como
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Baturina se sam ustao s travnjaka i šepajući otišao na klupu. Ipak, mnogima će laknuti nakon što su prvi rezultati pregleda u ponedjeljak pokazali kako je ozljeda lakše prirode i kako neće dugo izbivati s travnjaka. To je dobra vijest za Fabregasa, koji sve više računa na bivšeg dinamovca, kao i izbornika Hrvatske, Zlatka Dalića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026