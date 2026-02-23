DOZNAJEMO Dalić i Fabregas će odahnuti! Evo što je Baturini...

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina u subotu je zbog ozljede napustio teren u pobjedi Coma (2-0) protiv Juventusa. "Vatreni" je u 58. minuti napustio travnjak nakon što je u jednom trenutku samo sjeo na travnjak i dao jasan signal kako ne može nastaviti utakmicu. Trener Coma, Cesc Fabregas, nije oklijevao i brzo je ubacio Sergija Roberta.

Ipak, neslužbeno doznajemo kako će hrvatski reprezentativac biti u redu. Naime, Baturina je zadobio lakšu ozljedu gležnja, ali prvi rezultati govore kako nije došlo do oštećenja, što je odlična vijest jer znači da je Martin izbjegao ozbiljniju ozljedu protiv "stare dame".

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Baturina se sam ustao s travnjaka i šepajući otišao na klupu. Ipak, mnogima će laknuti nakon što su prvi rezultati pregleda u ponedjeljak pokazali kako je ozljeda lakše prirode i kako neće dugo izbivati s travnjaka. To je dobra vijest za Fabregasa, koji sve više računa na bivšeg dinamovca, kao i izbornika Hrvatske, Zlatka Dalića.