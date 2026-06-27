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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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DOZNAJEMO Dečki, igrajte i za kapetana! Modrić je sve bliže odluci da se umirovi nakon SP-a

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Vjerujemo da subota neće biti njegov kraj. Kako će jedna nevjerojatna karijera potrajati još barem nekoliko tjedana. I ako je odluči završiti, zašto to ne bi bilo s još jednom medaljom oko vrata?

Luka Modrić (40) danas bi protiv Gane (23 sata) u 3. kolu SP-a mogao odigrati posljednju profesionalnu utakmicu karijere! Kapetan "vatrenih" još nije riješio pitanje svoje klupske budućnosti, a saznajemo kako Luka sve ozbiljnije razmišlja o kraju igračke karijere. I doista, poslije Svjetskog prvenstva mogao bi objesiti kopačke o klin. Ništa još nije sigurno niti definirano, ali kapetan u glavi vrti brojne opcije. Tako i tu o završetku karijere.

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