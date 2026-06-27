POSLJEDNJI PLES VELIKANA PLUS+

DOZNAJEMO Dečki, igrajte i za kapetana! Modrić je sve bliže odluci da se umirovi nakon SP-a

Vjerujemo da subota neće biti njegov kraj. Kako će jedna nevjerojatna karijera potrajati još barem nekoliko tjedana. I ako je odluči završiti, zašto to ne bi bilo s još jednom medaljom oko vrata?