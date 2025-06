Doznajemo: Dinamo dogovorio dolazak igrača Istre i Šibenika!

Moris Valinčić (22) trebao bi postati novi igrač Dinama. Bit će to drugi transfer koji su "modri" ovog ljeta realizirali s momčadi iz Pule. Prije njega stigao je Mateo Lisica (23) za 1,3 milijuna eura. Istra će samo od poslova s Dinamom ove sezone dobro zaraditi jer će i za Valinčića stići isti iznos, piše Germanijak. Iako Valinčić dolazi kao zamjena za Ronella Piera-Gabriela (27), klub ga je odlučio platiti jednako kao i startera Lisicu.

Tim transferom završava priča koja traje već nekoliko dana, a klubovi su konačno usuglasili uvjete. Prije službene objave bilo je jasno da se transfer priprema. Naime, Valinčić je s Instagram profila izbrisao sve fotografije u dresu Istre. Spominjalo se i da bi u suprotnom smjeru, prema Puli, mogao otići Noa Mikić (19).

Dinamov talentirani bek produžio je ugovor s "modrima", ali sljedeću sezonu neće provesti u Puli. Riječ je o klasičnom transferu, a Valinčić bi, prema saznanjima, sutra trebao potpisati ugovor s Dinamom.

Istra je imala još nekoliko ponuda za Valinčića, ali baš kao i Lisica, on je inzistirao na odlasku u Dinamo. Ovo mu neće biti prvi put da nosi plavi dres jer je za Dinamo već igrao od 2018. do 2021. godine. Potom se morao vraćati zaobilaznim putem preko Neretvanca, Širokog Brijega i Istre. Prošle sezone odigrao je 37 utakmica, a zabio je jedan gol i dodao dvije asistencije. Za hrvatsku U-21 reprezentaciju ima osam nastupa, a bio je i prvi izbor izbornika Ivica Olića u doigravanju za Euro koji "mini-vatreni" u konačnici nisu izborili.

Nije to jedini transfer koji je Dinamo dogovorio. Naime, danas je dogovoren dolazak Lovre Kulušić (19) iz Šibenika. Talentirani ofenzivac prošle je sezone zabio četiri gola u HNL-u i igrama privukao pozornost na sebe. Nagađalo se da bi mogao ostvariti i inozemni transfer, no Zvonimir Boban bio je najbrži i Kulušić bi danas, tijekom dana, trebao potpisati za "modre". Opcija da ostane u Šibeniku nije bila realna, s obzirom na to da je klub sa Šubićevca izbačen u četvrtu ligu.

Njegova bliska budućnost ipak neće biti na Maksimiru. Plan za talentiranog ofenzivca je da bude proslijeđen Vukovaru na posudbu gdje bi se trebao nametnuti u vrhu napada obzirom da je momčad iz Grada heroja ostala bez Vanje Pelka (23) koji se pridružio Gorici.