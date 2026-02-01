Obavijesti

TRAŽE SE POJAČANJA

Piše Hrvoje Tironi,
Doznajemo: Dinamo želi još jednog veznjaka, prva opcija 'modrih' je sad - Ivan Šunjić...
Zagreb: Dinamo i Osijek sastali se u polufinalu hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

U Maksimiru traže novu 'šesticu' , novog veznjaka koji bi dodatno proširio igrački kadar zagrebačke momčadi. I veznjak Pafosa je jedan od glavnih 'pickova' Zvonimira Bobana

Dinamo je proteklih dana napustilo nekoliko veznih igrača (Ljubičić, Villar, Mudražija), ozlijeđen je Ismaël Bennacer, pa su u Maksimiru odlučili potražiti novo riješenje za sredinu terena. I odluka je pala na - Ivana Šunjića (29). Zagrepčani bi voljeli u svojim redovima vidjeti veznjaka Pafosa, ta se priča već ozbiljno zakotrljala.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šunjić je bio važan dio Dinamove momčadi u doba Nenada Bjelice (za 'modre upisao 44 nastupa i zabio dva gola), pa je u transferu vrijednom 8 milijuna eura otišao u Birmingham. Igračku karijeru kasnije je gradio u berlinskoj Herthi, a od siječnja 2024. je standardni član ciparskog Pafosa i reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Kako doznajemo, Šunjić ne bi imao ništa protiv povratka u Maksimir, a u Dinamu ga žele vratiti što - odmah. Zimski prijelazni rok u hrvatskom nogometu traje do 17. veljače, prilično je izvjesno kako će "modri" do tada svoje redove pojačati barem jednim veznim igračem. A to bi, kako sada stvari stoje, trebao biti Šunjić. 

