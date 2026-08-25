Obavijesti

Sport

Komentari 1
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
ŽELE GA BROJNI KLUBOVI PLUS+

DOZNAJEMO Dominik Livaković u srijedu potpisuje za Barcu, evo kakav je plan za dalje...

Piše Mato Galić,

Dominik Livaković postat će peti Hrvat u Barceloni. Moguća su dva scenarija oko nastavka njegove karijere, a ponuda za posudbu mu ne nedostaje

U utorak oko 15 sati, s privatnog terminala zagrebačke Zračne luke "Franjo Tuđman", Dominik Livaković (31) krenuo je prema novoj velikoj stranici karijere. Hrvatski reprezentativni golman u društvu svog zastupnika Andyja Bare i njegovih suradnika Saše Mačeka i Roberta Krajine poletio je prema Španjolskoj, a u srijedu bi, prođe li liječnički pregled bez problema, trebao potpisati višegodišnji ugovor s Barcelonom.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav, a ona u vrućim ljetnim danima uživa s obitelji na odmoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026