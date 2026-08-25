DOZNAJEMO Dominik Livaković u srijedu potpisuje za Barcu, evo kakav je plan za dalje...
Dominik Livaković postat će peti Hrvat u Barceloni. Moguća su dva scenarija oko nastavka njegove karijere, a ponuda za posudbu mu ne nedostaje
U utorak oko 15 sati, s privatnog terminala zagrebačke Zračne luke "Franjo Tuđman", Dominik Livaković (31) krenuo je prema novoj velikoj stranici karijere. Hrvatski reprezentativni golman u društvu svog zastupnika Andyja Bare i njegovih suradnika Saše Mačeka i Roberta Krajine poletio je prema Španjolskoj, a u srijedu bi, prođe li liječnički pregled bez problema, trebao potpisati višegodišnji ugovor s Barcelonom.