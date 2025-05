DOZNAJEMO Hajduk bi uskoro trebao potvrditi Garciju, s njim stiže i sportski direktor Istre?!

Započelo je slaganje nove stručne piramide na Poljudu. Službene potvrde još uvijek nema, ali čini se kako je od trojice kandidata za trenera koje je uprava Hajduka uzela u razmatranje najbliži klupi trener Istre Gonzalo Garcia. Imena ostale dvojica kandidata nisu poznata, špekulira se kako je jedan od njih Mario Kovačević, no Garcia je u prednosti i ako ne bude nekih obrata predsjednik Ivan Bilić i sportski direktor Francois Vitali njega će predložiti Nadzornom odboru, a oni će ga, ukoliko se bude uklapao u financijske gabarite Hajduka i potvrditi. Navodno do kraja tjedna...

I tu dolazimo do prvog upitnika, jer Nadzorni odbor je na odlasku, javna je tajna da bi se predsjednik Bilić trebao spustiti na mjesto člana uprave zaduženog za financije a Francoisu Vitaliju će biti ponuđen sporazumni raskid ugovora. Kako to da aktualni čelnici kluba odlučuju o treneru koji bi trebao povesti momčad u narednu sezonu? Odgovor je jednostavan, prva momčad trebala bi započeti pripreme za novu sezonu za četiri tjedna, i do tada se mora sve pripremiti, pa tako i izabrati trenera jer je Gennaro Gattuso odavno najavio odlazak. S obzirom da novi Nadzorni odbor neće biti operativan prije kraja srpnja, dakle mjesec dana nakon početka priprema, jasno je da se na njih ne može čekati.

Drugi upitnik je što je s inicijativom da u klub uđu legendarni igrači Slaven Bilić, Goran Vučević, Alen Bokšić, Josip Skoko... koje zagovaraju i podržavaju poduzetnici i sponzori Hajduka Tomislav Mamić i Mijo Pašalić. Još uvijek se razgovara i kombinira, a razlog je što nitko od njih nije spreman preuzesti vodeću ulogu, mjesto predsjednika. Mamić i Pašalić imaju poslovne i privatne obaveze i ne mogu se 24 sata na dan sedam dana u tjednu bavili samo Hajdukom, Slaven Bilić, koji je nominalno figurirao kao prvo ime inicijative nije spreman odreći se nekog mogućeg budućeg trenerskog angažmana i rado bi ostao u sjeni, u ulozi savjetnika, Goran Vučević je fokusiran na struku i prihvatio bi angžman iskuljučivo ako dolaze svi skupa kao tim... Uglavnom, ekipa je zadovoljna načinom na koji su njihove ideje i inicijativa prihvaćeni, ali još uvijek traže pravog čovjeka za ulogu predsjednika.

Ali zato već slažu stručnu piramidu, u kojoj bi se između novog trenera Garcije i člana uprave zaduženog za struku Gorana Vučevića trebao naći još jedan povratnik na Poljud – Saša Bjelanović. Bjelanović je kompatibilan s Garcijom s kojim je napravio sjajne stvari u Puli, dobro je surađivao i s Vučevićem u vrijeme dok su obojica bili na Poljudu... Garcia i Bjelanović imaju "blagoslov" ljudi koji žele preuzeti vođenje Hajduka, a to što ih biraju čelnici kluba na odlasku nije problem, nego samo potvrda da su svi u suglasju.

Netko je u šali kazao kako će se uoči nove sezone na Poljudu promijeniti sve, uključujući i dresove, i to je blizu istini. A da bi trebalo mijenjati sve iz temelja, trebalo bi, jer rano ispadanje iz Europe od Ružomberoka u trećem kolu kvalifikacija Konferencijske lige, rano ispadanje u četvrtfinalu Kupa od Rijeke na Poljudu, treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici i ogroman minus u blagajni saldo je upravo završene sezone, neuspješne na svim razinama. Jasno je da promjena mora biti, ali i da su upravo stalne promjene narušavale stabilnost kluba.

Hajduk je zadnji naslov prvaka osvojio 2005. godine, a tada su na čelu kluba bili predsjednik Branko Grgić, direktor Fredi Fiorentini, a naslov prvaka kao trener potpisuje Igor Štimac, koji je kratko prije kao sportski direktor smijenio Blaža Sliškovića i u završnici sezone se spustio na klupu. Od tada do danas Hajduk je u 20 godina 42 puta mijenjao trenera, 15 puta sportskog direktora, 13 puta predsjednika i 37 članova Nadzornog odbora, ukupno je dakle bilo preko 100 promjena na najodgovornijim funkcijama.

Valjda će novi ljudi potrajati duže i graditi na temeljima koje su zatekli. A ako se za nešto pozitivno mogu uhvatiti, onda je to veliki broj igrača kojima je Gennaro Gattuso dao priliku u ovoj sezoni te tradicionalno velika podrška navijača na tribinama, koji su oborili povijesni rekord posjeta. To je temelj na kojem se može graditi, samo, opet se vraćamo na početak, na priču o tome kako klubu treba dugoročna stabilnost te pojednostavljenje procedura. Razgovori s Garcijom i Bjelanovićem najava su da se već sada radi na slaganju kockica za novu sezonu, što je dobro jer nema puno vremena. Dobro je i što su aktualni i vjerojatni budući čelnici kluba u suglasju, pa će procedure biti pojednostavljene. Još ako pronađu kvalitetnu osobu za mjesto predsjednika, mogao bi Hajduk relativno bezbolno proći ovo tranzicijsko razdoblje...