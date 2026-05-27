DOZNAJEMO Hajduk i Pirić opet su se sastali zbog ukrajinskih investitora! 'Interes je ozbiljan'

Danas je u Splitu održan drugi sastanak ukrajinskih investitora iz tvrtke White BIT s predstavnicima Hajduka, a tema je bila nastavak razgovora o potencijalnoj sponzorskoj suradnji. Kao i nedavno, na inicijalnom sastanku u Zagrebu, opet su se našli Ivica Pirić i predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković. Na prvom sastanku Pirić je iskazao interes tvrtke za sponzoriranjem kluba a Pavasović – Visković ga je upoznao s modelom upravljanja, vlasničkom i upravljačkom strukturom te mehanizmima funkcioniranja kluba.

U međuvremenu je bilo dosta špekulacija i neprovjerenih vijesti, kako o samoj prirodi sastanka i interesu ulagača, tako i o njihovom potencijalnom ulasku u upravljačku strukturu kluba, no sve je bilo bez ikakve podloge u službenim informacijama, ali i u stvarnosti. Jednako su tako pozornost javnosti privlačile Pirićeve objave na društvenim mrežama, pogotovo fotografija s Igorom Štimcem koji je najveći kritičar aktualnog modela upravljanja klubom. Prije nekoliko dana Pirić je objavio fotografiju na kojoj s poslovnim partnerom, ukrajinskim milijarderom Volodimirom Nosovom drži Hajdukovu zastavu, ispod koje je napisano: "Vidimo se uskoro u Splitu".

Tragom informacije o novom sastanku kontaktirali smo predsjednika Hajdukovog Nadzornog odbora Ljubu Pavasovića Viskovića koji nam je potvrdio da se danas sastao s Pirićem:

- Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak s gospodinom Pirićem, na kojem je on prezentirao ozbiljan interes svojih ukrajinskih partnera za sponzoriranjem Hajduka, dakle za participacijom u marketinškom dijelu naše klupske priče, pri čemu nije postavljan nikakav uvjet s njihove strane, niti je u bilo kojem trenutku bilo priče o strukturama upravljanja klubom ili nekakve promjene koje bi se ticale modela upravljanja Hajdukom. O tome nije bilo govora. Bio je kvalitetan sastanak, kvalitetna i dobra volja gospodina Pirića da se uključi u marketinškom i sponzorskom dijelu, međutim ništa više od toga - kazao nam je Pavasović Visković i dodao:

- Dogovoreno je da će se razgovori nastaviti kada Pirić i gospoda koja su s njim povezana budu konkretizirali prijedlog u smislu onoga što oni od tog sponzorstva očekuju u marketinškom smislu, kao i o kolikom iznosu bi se radilo. U svakom slučaju radi se o procesu koji će sigurno potrajati nekoliko mjeseci, ništa se niti hitnoga niti senzacionalnoga u ovom trenutku ne događa, osim nečega što je normalno u sportu kakav je nogomet, dakle jedna sponzorsko marketinška priča za koju ja vjerujem da će na kraju biti i ostvarena - zaključio je Pavasović Visković.