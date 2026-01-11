Prilično je izvjesno kako će dolaskom Paula Tabinasa u drugi (ili čak treći) plan pasti mladi Noa Mikić. I na proljeće će puno češće biti dostupan Jerku Leki i juniorskoj momčadi. Čudno, dosta čudno...
PRIČE IZ DINAMA PLUS+
Doznajemo: I iskusni Hrvat bio opcija za desnog beka, Capellas presudio u korist bivšeg igrača
Čitanje članka: 1 min
Paul Tabinas (23) sljedećih bi dana trebao postati novi igrač Dinama. Filipinski reprezentativac stiže iz Vukovara, a "modri" će za novog desnog beka platiti 50-70 tisuća eura. Prvi Filipinac u povijesti zagrebačkog kluba tražit će svoje minute na desnoj strani, hvatati minute na poziciji kojom za sada vladaju Moris Valinčić i Noa Mikić, pa čak i Niko Galešić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku