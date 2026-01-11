Obavijesti

Sport

Komentari 4
PRIČE IZ DINAMA PLUS+

Doznajemo: I iskusni Hrvat bio opcija za desnog beka, Capellas presudio u korist bivšeg igrača

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Doznajemo: I iskusni Hrvat bio opcija za desnog beka, Capellas presudio u korist bivšeg igrača
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prilično je izvjesno kako će dolaskom Paula Tabinasa u drugi (ili čak treći) plan pasti mladi Noa Mikić. I na proljeće će puno češće biti dostupan Jerku Leki i juniorskoj momčadi. Čudno, dosta čudno...

Admiral

Paul Tabinas (23) sljedećih bi dana trebao postati novi igrač Dinama. Filipinski reprezentativac stiže iz Vukovara, a "modri" će za novog desnog beka platiti 50-70 tisuća eura. Prvi Filipinac u povijesti zagrebačkog kluba tražit će svoje minute na desnoj strani, hvatati minute na poziciji kojom za sada vladaju Moris Valinčić i Noa Mikić, pa čak i Niko Galešić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026