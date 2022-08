Doznajemo: Josip Šutalo jako blizu Leipziga! Nijemci ponudili velik novac, a ima i jedna kvaka

Dinamo i Leipzig mogli bi, već ovoga ljeta, nastaviti prilično uspješnu suradnju. Zagrepčani su njemačkom bundesligašu prodali Danija Olma i Joška Gvardiola, a uskoro bi u tom smjeru mogao otići i Josip Šutalo. Hrvatski reprezentativac vjerojatno bi već napustio Maksimir da se nije ozlijedio u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a čelnici Leipziga vjeruju kako će u Dinamu pronaći "novog Gvardiola".

Joško Gvardiol već je u pregovorima s Chelseajem, mladi branič mogao bi sljedećih dana potpisati s Englezima ugovor vrijedan 90 milijuna eura (uz bonuse), tako postati najskuplji stoper u nogometnoj povijesti. Istina, Gvardiol bi do sljedećeg ljeta branio boje Leipziga, pa onda 2023. godine preselio na Stamford Bridge.

Leipzig je ovoga ljeta ostao i bez 22-godišnjeg stopera Mohameda Simakana (otišao u PSG), pa čelnici tog kluba već traže novo rješenje na stoperskoj poziciji. A to bi trebao biti Josip Šutalo. Dapače, pregovori između Dinama i Leipziga su već u tijeku, njemački je prvoligaš predstavnicima "modrih" usmenim putem dao do znanja kako su za Šutala spremni ponuditi 18 milijuna eura, uz još sedam milijuna raznih bonusa, plus određen postotak od sljedeće prodaje.

Jasno, u Leipzigu su uvjereni kako iz Maksimira dobivaju pravu kvalitetu, igrače koji su od prvog dana spremni uletjeti u zahtjevan ritam njemačke Bundeslige. To su im pokazali i Dani Olmo i Joško Gvardiol. No, Leipzig bi baš kao u slučaju Joška Gvardiola željeli što prije potpisati ugovor s Josipom Šutalom, ali ga do sljedećeg ljeta ostaviti u Maksimiru. To se i Leipzigu i Dinamu višestruko isplatilo s Gvardiolom, oba kluba slično razmišljaju i u priči oko Josipa Šutala.

