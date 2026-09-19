DOZNAJEMO Livaković će danas debitirati na golu Barcelone!

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković danas će (u subotu) debitirati na golu Barcelone. Podsjetimo, prvi golman katalonskog velikana, Joan Garcia, ozlijedio se u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Racinga. Španjolca je tada zamijenio poljski veteran Wojciech Szczesny, ali sad je vrijeme za Livakovića.

Kako doznajemo, "vatreni" bi trebao večeras biti prvi izbor trenera Hansija Flicka na golu Barcelone. Szczesny je u velikoj pobjedi (7-2) protiv Racinga napravio jedan neshvatljiv kiks. Izgubio je posjed i praktički poklonio gol protivniku, a mnogi navijači Barcelone isticali su još u lanjskoj sezoni kako su mu usporili refleksi.

Foto: FC Barcelona

Livaković je tako poprilično brzo dočekao prvu šansu na golu Barcelone. Podsjetimo, Katalonci su ga doveli krajem prijelaznog roka za dva milijuna eura, a trebao bi biti drugi izbor na golu.

Golman hrvatske reprezentacije otišao je u Fenerbahče u ljeto 2023. godine za šest milijuna eura iz Dinama. Dugo je bio prvi izbor na vratima turskog velikana, ali mu portugalski stručnjak Jose Mourinho nije previše vjerovao, nakon čega se narušio njegov odnos s klubom.

Foto: FC Barcelona

Sreću je, neuspješno, potražio u Kataloniji, ali u Gironi, gdje su u njemu vidjeli samo pričuvnu opciju. Hrvatu to, taman u mjesecima uoči Svjetskog prvenstva, baš i nije odgovaralo, tako da nije nastupio za Španjolce, a zimus je došao u Dinamo na polugodišnju posudbu. Sad je spreman započeti epizodu u Španjolskoj.