Obavijesti

Sport

Komentari 31
DEBI U ŠPANJOLSKOJ

DOZNAJEMO Livaković će danas debitirati na golu Barcelone!

Piše Mato Galić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Livaković će danas debitirati na golu Barcelone!
Foto: FC Barcelona
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama na golu Barcelone: ozlijeđeni Garcia otvara vrata Livakoviću, a Hrvat bi večeras mogao debitirati za Katalonce nakon kiksa Szczesnyja

Admiral

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković danas će (u subotu) debitirati na golu Barcelone. Podsjetimo, prvi golman katalonskog velikana, Joan Garcia, ozlijedio se u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Racinga. Španjolca je tada zamijenio poljski veteran Wojciech Szczesny, ali sad je vrijeme za Livakovića.

Kako doznajemo, "vatreni" bi trebao večeras biti prvi izbor trenera Hansija Flicka na golu Barcelone. Szczesny je u velikoj pobjedi (7-2) protiv Racinga napravio jedan neshvatljiv kiks. Izgubio je posjed i praktički poklonio gol protivniku, a mnogi navijači Barcelone isticali su još u lanjskoj sezoni kako su mu usporili refleksi.

Foto: FC Barcelona

Livaković je tako poprilično brzo dočekao prvu šansu na golu Barcelone. Podsjetimo, Katalonci su ga doveli krajem prijelaznog roka za dva milijuna eura, a trebao bi biti drugi izbor na golu.

Golman hrvatske reprezentacije otišao je u Fenerbahče u ljeto 2023. godine za šest milijuna eura iz Dinama. Dugo je bio prvi izbor na vratima turskog velikana, ali mu portugalski stručnjak Jose Mourinho nije previše vjerovao, nakon čega se narušio njegov odnos s klubom. 

Foto: FC Barcelona

Sreću je, neuspješno, potražio u Kataloniji, ali u Gironi, gdje su u njemu vidjeli samo pričuvnu opciju. Hrvatu to, taman u mjesecima uoči Svjetskog prvenstva, baš i nije odgovaralo, tako da nije nastupio za Španjolce, a zimus je došao u Dinamo na polugodišnju posudbu. Sad je spreman započeti epizodu u Španjolskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 31
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026